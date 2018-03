FPÖ-Obermayr: Schweiz tut, was Europa längst tun müsste und zieht die Migrationsnotbremse!

Zuwanderung muss in ganz Europa wirtschafts- und sozialverträglicher werden!

Wien (OTS) - "Einmal mehr ist die Schweiz Vorreiter und zeigt Europa wie es gehen könnte," so der freiheitliche EU-Abgeordnete Mag. Franz Obermayr. "Auf der Flucht vor Euro und Wirtschaftkrise suchen immer mehr verzweifelte EU-Bürger ihr Heil im prosperierenden Nicht-Euro und Nicht-EU Mitgliedsland Schweiz. Angesichts des anhaltenden Einwanderungsbooms, vor allem aus den neuen EU-Mitgliedsländern im Osten, hat die Schweiz nun aber am Mittwoch die - alle EU-Staaten betreffende -Notbremse ziehen müssen. Mittels Ventilklausel soll die Massenzuwanderung in wirtschafts- und gesellschaftsverträglichen Bahnen gehalten werden."

"Entgegen den Beteuerungen von Frau Ashton", so Obermayr weiter, "lebt die Schweiz damit Verantwortung, in dem sie mit der Zuwanderung ehrlich umgeht. Zuwanderung muss letztendlich in Integration münden, wenn man nicht die Bevölkerung gegen sich aufbringen will. Das geht aber nicht massenweise. Vielfalt braucht eben auch ihre Grenzen. Gerade die Schweiz ist ein gutes Beispiel, wie verschiedene Bevölkerungsteile in Harmonie miteinander leben können und ist kompetent genug ihre Bevölkerungsbewegungen selbst steuern zu können, ohne die entbehrlichen, weisen Einwürfe aus Brüssel. Die EU wäre gut beraten vor den eigenen Grenzbalken 'zu kehren', statt erfolgreichen Nicht-EU Ländern kluge Ratschläge zu erteilen. Die Personenfreizügigkeit der EU bringt der Schweiz - wie vielen andern EU-Staaten auch - eben nicht ausschließlich Vorteile, sondern ganz im Gegenteil",so Obermayr abschließend.

