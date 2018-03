Goldeck der Veltliner Sekt - neuer Auftritt sinnlich und leicht

Der renommierte Fotograf Luis Steinkellner setzte die reinsortige Spezialität neu in Szene

Wien (OTS) - "Goldeck der Veltliner Sekt" verbindet als älteste Weinmarke Österreichs Genuss und Tradition auf unverwechselbare Weise. Nun setzte der renommierte Fotograf und Regisseur Luis Steinkellner "Goldeck der Veltliner Sekt" in einer Printkampagne und in einem TV Opener Deluxe auf ORF neu in Szene - ausgehend von dem Markensymbol "Die Edle von Goldeck" und mit einer Aufhellung der grünen Flaschen werden die Sinnlichkeit, Eleganz und der ausgesprochen feine Geschmack des Sekts unmittelbar erlebbar. Seit 2009 ein reinsortiger Veltliner Sekt, ist "Goldeck der Veltliner Sekt" in diesem Segment Marktführer.

Sinnlicher neuer Auftritt. Normalerweise hat der renommierte Fotograf und Regisseur Luis Steinkellner Berühmtheiten wie Linda Evangelista oder Werner Schreyer vor der Linse. Für "Goldeck der Veltliner Sekt" setzte er eine besondere Muse in Szene: "Die Edle von Goldeck" - diese Jugendstilfigur ist das Markensymbol von "Goldeck der Veltliner Sekt". Mit ihr im Zentrum schuf Luis Steinkellner eine völlig neue Bildwelt, die das sinnliche Geschmackserlebnis des Sekts perfekt visualisiert. "Die Edle ist die Personifizierung des Sekts. Sie lebt als Muse der Natur in den Weinbergen unserer Heimat. Sie bewegt sich edel und anmutig zwischen den Reben und verkörpert die Rebsorte Grüner Veltliner", so Luis Steinkellner über seinen Zugang, und weiter: "Sie steht für eine starke Frau, die selbständig, unabhängig und modern und gleichzeitig natürlich, sinnlich und genussvoll ist. In ihrer Gegenwart ist es ein Vergnügen, die schönen Seiten des Lebens zu genießen. Sie steht für Genuss, Geselligkeit und Lebensfreude pur".

The Feeling of Luis. Luis Steinkellner ist vielseitig kreativ:

Nach seinen Anfängen als Modedesigner und Musiker ist er seit vielen Jahren als Werbe- und Modefotograf sowie als Regisseur für internationale Werbefilme, Musikvideos und TV-Formate aktiv. Bei all seinen Projekten bringt Luis Steinkellner seine gesamte Persönlichkeit, seine Leidenschaft für künstlerische Ausdrucksformen und sein Gefühl für Stimmungen, Farben und Formen ein. Mehr Informationen zu Luis Steinkellner: http://www.luissteinkellner.com

Goldeck neu in Print und TV. Die neue Kampagne von "Goldeck der Veltliner Sekt", die mit April 2013 startete, umfasst verschiedene Print-Sujets. Darüber hinaus kreierte Luis Steinkellner auch einen sinnlichen TV Opener Deluxe, der seit 15. April 2013 jeden Montag auf ORF 1 um 20.15 Uhr die beliebte Serie CSI einläutet. Die Langversion dieses Spots ist im youtube-channel von "Goldeck der Veltliner Sekt" abrufbar. Im Zuge des neuen Markenauftritts wurde auch die grüne Farbgebung der Flasche aufgehellt, um dem frisch-fruchtigen Geschmack des Sekts besser Ausdruck zu verleihen. Auf dem Genuss Festival im Wiener Stadtpark vom 10. bis 12. Mai ist der neue Markenauftritt hautnah zu erleben, "Goldeck der Veltliner Sekt" ist mit einem eigens gebrandeten Stand vertreten - eine passende Gelegenheit, rund um den Muttertag ein Glas "Goldeck der Veltliner Sekt" zu verkosten.

"Grüner Veltliner ist Österreichs Paraderebsorte, internationales Aushängeschild und die beliebteste Rebsorte der heimischen Weinwelt. Die Vielschichtigkeit und hohe Qualität des Grünen Veltliners und die aufwendige Veredelung durch die 'Traditionelle Flaschengärung' heben 'Die Edle von Goldeck - Der Veltliner Sekt' in der Geschmacksrichtung Brut weit über die Qualität herkömmlicher Sekt-Sorten. 'Goldeck der Veltliner Sekt' entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum Marktführer im Bereich reinsortiger Grüner Veltliner Sekt", beschreibt Ing. Markus Lechner, Kellermeister von "Goldeck der Veltliner Sekt", das Erfolgsrezept.

Mehr Informationen unter: www.goldeck.at

