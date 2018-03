Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse eröffnet

Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner eröffnete am 26. April 2013 die Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse im 14. Wiener Gemeindebezirk.

Wien (OTS) - "Die Polizeiinspektion Albert-Schweitzer Gasse ist ein wunderbares Vorzeigebeispiel dafür, wie eine moderne Polizeiinspektion ausschauen muss. Von der EDV-Ausstattung über die Zutrittskontrollen bis hin zu der Videoüberwachung - hier ist alles auf dem neuesten Stand der Technik", sagte Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner. Die Polizeiinspektion bietet Platz für 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Überwachungsgebiet der Polizistinnen und Polizisten umfasst unter anderem das Auhofcenter mit über 120 Geschäften und einigen Freizeiteinrichtungen, aber auch vier Schulen und vier Kindergärten gehören zum Rayon.

"Um Sicherheit garantieren zu können, sind nicht nur die infrastrukturellen Voraussetzungen von großer Bedeutung, es müssen auch die personellen Voraussetzungen gegeben sein. Und wir sind in Wien gut aufgestellt, und zwar deswegen, weil wir in Wien permanent personell aufstocken", sagte Mikl-Leitner. "7.237 Polizistinnen und Polizisten sind für die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener im Einsatz. 898 junge Menschen absolvieren derzeit in Wien die polizeiliche Grundausbildung. Damit kommen wir dem Sicherheitspakt in vorbildlicher Wiese nach, den wir gemeinsam mit dem Land Wien geschlossen haben." Die Sicherheitspartnerschaft sieht bis 2015 einen Nettozuwachs von 1.000 im Dienst befindlichen Polizistinnen und Polizisten vor.

