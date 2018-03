Wirtschaftskammer und Handel begrüßen mehr Rechtssicherheit bei Sonntagsöffnung

WKÖ-Präsident Leitl und Handelsobfrau Lorentschitsch: Überwiegende Mehrheit der Konsumenten bestätigt Zufriedenheit mit derzeitigen Öffnungszeiten im Handel

Wien (OTS/PWK268) - "Als wichtigen Schritt zu einer vernünftigen Lösung in Sachen Sonntagsöffnung und zu mehr Rechtssicherheit bei Sonntagsöffnung" begrüßt WKÖ-Präsident Christoph Leitl die Änderungen in der Gewerbeordnung, die heute im Plenum des Nationalrat beschlossen wurden. In Zukunft muss bei der Ausübung einer Gastronomiegewerbeberechtigung im Zusammenhang mit dem Verkauf bestimmter Waren der Charakter als Gastro-Betrieb eindeutig gegeben sein: "Dieser Vorstoß der Regierungsparteien auf Initiative von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner gewährleistet, dass solchen Umgehungen künftig möglichst ein Riegel vorgeschoben wird."

Neben dem wirtschaftlichen Aspekt fließen gesellschaftliche und soziale Überlegungen in der Frage der Sonntagsruhe ein:

"Grundsätzlich soll der Sonntag ein Tag der familiären und freundschaftlichen Begegnung bleiben. Denn Menschen brauchen Momente des Innehaltens. Bei einer generellen Freigabe der Öffnungszeiten droht der Sonntag zu einem "Tag der Hektik wie jede andere" zu werden. Das würde nur zu Lasten der Zeit gehen, die Familien sowie Vereine für gemeinsame Aktivitäten benötigen."

Auch die österreichische Bevölkerung steht einer generellen Sonntagsöffnung äußerst skeptisch gegenüber - "Das zeigt eine aktuelle market-Umfrage der WKÖ unter 1.000 Österreicherinnen und Österreicher über ihre Einstellung zur Sonntagsöffnung im Handel", unterstreicht Bettina Lorentschitsch, Obfrau der Bundessparte Handel der WKÖ: " Demnach sehen die Menschen in unserem Land grundsätzlich wenig Handlungsbedarf für eine Änderung der Sonntagsregelung, sie attestieren eine große Zufriedenheit mit den derzeit geltenden Öffnungszeiten: Ganze 90 Prozent der Befragten beurteilen diese als ausreichend." Die schon jetzt existierende Möglichkeit zur Sonntagsöffnung in Tourismusgebieten wird ebenfalls generell als durchaus positiv wahrgenommen.

Die Umfrage zeigt auch klar, dass eine generelle Sonntagsöffnung nicht zu einer signifikanten Erhöhung der Handelsumsätze führen würde. 88 Prozent der Befragten geben an, dass ein mehr an Öffnungszeiten den persönlichen Konsum nicht erhöht. Darüber hinaus gehen 90 Prozent der derzeitigen Sonntags-Onlineshopper davon aus, dass sie bei verkaufsoffenen Sonntagen nicht zum stationären Handel umschwenken werden.

Derzeit dürfen Geschäfte an Sonntagen vor allem auf Bahnhöfen, Flughäfen, Tankstellen und in so genannten Tourismusregionen offen halten. Daneben sieht die Gewerbeordnung auch vor, dass Unternehmer mit einer Gastronomieberechtigung an Sonntagen bestimmte Waren -insbesondere Lebensmittel, Reiseandenken, Reisebedarf wie Reiselektüre, Schreibmaterialien, Blumen, Reise- u. Toilettenartikel, Filme - verkaufen dürfen. Diese Möglichkeit wurde zuletzt dazu genutzt, den Grundsatz der Sonntagsruhe zu auszuhöhlen. Schon jetzt bietet das Öffnungszeitengesetz die Möglichkeit, Geschäfte von Montag bis Samstag insgesamt 72 Stunden offen zu halten. Diese Möglichkeiten werden jedoch von der überwiegenden Mehrheit der Handelsbetriebe schon derzeit nicht zur Gänze ausgenutzt. (JR)

