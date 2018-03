Stummvoll: Wichtig ist eine gemeinsame Position in Brüssel

ÖVP-Finanzsprecher zu Bankgeheimnis und Zinsbesteuerung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Verwundert ist ÖVP-Finanzsprecher Abg. Dr. Günter Stummvoll über die "überzogene Reaktion" von Bundeskanzler Faymann auf einen schriftlichen Vorschlag von Finanzministerin Fekter bezüglich Bankgeheimnis und Zinsbesteuerung. "Die Europäische Kommission und das Vorsitzland haben uns um eine Präzisierung unserer Position gebeten. Finanzministerin Fekter hat zur Erfüllung dieses Wunsches einen Vorschlag ausgearbeitet und diesen dem Bundeskanzler übermittelt. Das ist ein normaler Vorgang", betonte Stummvoll und schloss gleichzeitig aus, dass dieser Vorschlag von der ÖVP aus an die Öffentlichkeit gelangt ist.

"Es ist verständlich und gut, dass Österreich nicht ohne klare Vorstellungen in Verhandlungen geht. Daher hat die Ministerin mit Experten des Finanzministeriums Bedingungen formuliert und als Vorschlag ausgearbeitet. Kein Grund also für Aufregung", sagte Stummvoll weiter und empfiehlt "in der Fußballersprache formuliert, den Ball flach zu halten."

"In wichtigen Fragen ist es entscheidend, gemeinsam und entschlossen in der EU aufzutreten. Das Thema der Zinsbesteuerung und des Bankgeheimnisses ist für Österreich wichtig. Daher geht es nicht darum, wer wann was gesagt hat. Wichtig ist eine gemeinsame, abgestimmte Position, mit der wir in Brüssel agieren können."

Die vier Bedingungen zur Akzeptanz des Verhandlungsmandats der Europäischen Kommission:

1. Ein Informationsaustausch muss zumindest dem OECD-Standard unterliegen.

2. Das Verhandlungsmandat muss auch die Offenlegung der Eigentümerschaft von anonymen Gesellschaften (Briefkastenfirmen, Trusts) sowie der Begünstigten derartiger Konstruktionen umfassen. 3. Die bilateralen österreichischen Steuerabkommen mit Liechtenstein und der Schweiz müssen in jedem Fall unberührt bleiben.

4. Alle Vertragsparteien müssen den Europäischen Gerichtshof als einzig zuständige judikative Instanz akzeptieren - dies gibt es bereits für andere Abkommen der EU mit Drittstaaten.

"Das ist eine gute Basis für die weitere, gemeinsame Vorgangsweise", betonte Stummvoll abschließend.

