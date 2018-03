Wiener Wasser: Mehr als 900 Trinkbrunnen bieten wieder Erfrischung an heißen Tagen!

Wien (OTS) - Klettern die Temperaturen in die Höhe, stehen im gesamten Stadtgebiet auch wieder die öffentlichen Durstlöscher der Stadt Wien zur Verfügung. Alle 900 Trinkbrunnen wurden geöffnet und bieten ab diesem Wochenende wieder gratis köstliches Wiener Wasser. Die Trinkbrunnen stellen sicher, dass alle Menschen, die in der Stadt unterwegs sind, jederzeit und gratis auf bestes Wiener Wasser zugreifen können.

"Wiener Wasser ist der beste Durstlöscher, das Wiener Wasser aus den Quellschutzgebieten vor den Toren Wiens hat eine Qualität, um die uns viele Städte beneiden. Wir stellen das Trinkwasser als besonderes Service in der Stadt gratis zur Verfügung. Ein Service für die Menschen in der Stadt, aber auch ein Mittel, dazu beizutragen, dass weniger PET-Flaschen gekauft und weggeschmissen werden", so Umweltstadträtin Ulli Sima. "Jährlich investiert die Stadt Wien 50 Millionen Euro in das Wiener Rohrnetz und weitere 15 Millionen Euro in den Schutz der sensiblen Quellgebiete. So garantieren wir, dass die Versorgung und hohe Qualität des Trinkwassers auch in Zukunft für die Wienerinnen und Wiener gesichert ist!"

Ob in der unmittelbaren Wohnumgebung, in der Nähe des Arbeitsplatzes oder beim Shoppingbummel durch die Stadt - ein Trinkbrunnen ist immer in der Nähe, ob ein Altstadttrinkbrunnen, ein moderner Edelstahlbrunnen oder ein "Wiener Trinkbrunnen" aus Naturstein. Der nächstliegende Standort der Wiener Trinkwasserbrunnen kann jederzeit digital über den Stadtplan der Stadt Wien www.wien.gv.at/stadtplan/ ermittelt werden.

Acht mobile Trinkbrunnen Besonders auffällig und beliebt sind die acht mobilen Trinkbrunnen, mit denen die MA 31-Wiener Wasser die durstige und nach Erfrischung suchende Bevölkerung verwöhnt. Die glänzenden Stahlkonstruktionen mit drei Metern Höhe und einem Meter Durchmesser werden jedes Jahr zusätzlich zu den befestigten Trinkbrunnen an stark frequentierten Orten aufgestellt: Am Heldenplatz, am Graben, am Rathausplatz, beim Praterstern, in der Prater Hauptallee Höhe Kaiserwiese, im Stadtpark, im Resselpark und auf der Donauinsel beim Schulschiff. Manche von ihnen versprühen per Knopfdruck sogar einen feinen, kühlenden Wasser-Sprühnebel.

Trink Wasser! Der Slogan "Trink Wasser!" auf diesen mobilen Brunnen ist Programm und Aufforderung zugleich. Denn es auch eine Frage der Gesundheit, ausreichend viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und eins ist glasklar - Wiener Wasser, quellfrisch aus den Alpen, ist dabei die erste Wahl.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mathilde Urban

Mediensprecherin StRin Ulli Sima

Telefon: 01 4000-81359

E-Mail: mathilde.urban @ wien.gv.at

www.ullisima.at



Astrid Rompolt

Wiener Wasser (MA 31)

Telefon: 01 599 59-31071

E-Mail: astrid.rompolt @ wien.gv.at

www.wienerwasser.at