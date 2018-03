GPA-djp-Katzian zur Sonntagsöffnung: Sieg der Vernunft im Interesse der Beschäftigten!

Aus für die Umgehungskonstruktion, mit Gastro-Konzession sonntags Handelsbetrieb zu betreiben

Wien (OTS/ÖGB) - "Der Abänderungsantrag der Gewerbeordnung, den wir heute im Parlament beschließen, ist ein Sieg der Vernunft, von dem alle Beschäftigten profitieren", kommentiert der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), NR Wolfgang Katzian: "Damit wird der Umgehungskonstruktion, eine Gastro-Konzession dafür zu nützen, um am Sonntag einen Handelsbetrieb offen zu halten, endgültig ein Riegel vorgeschoben."++++

Mit dieser bereits ab Mai gültigen Änderung der Gewerbeordnung seien hoffentlich alle Versuche gestoppt, die Sonntagsruhe zu unterlaufen, erinnert Katzian daran, dass Arbeiten am Sonntag die Ausnahme ist:

"In der Diskussion wird oft übersehen, dass auch in Branchen wie in der Gesundheit und Betreuung oder bei der Polizei auch sonntags nur jene Beschäftigte arbeiten, die notwendig sind, um den Betrieb und die Versorgung aufrecht zu erhalten." Von dieser Notwendigkeit könne im Handel keine Rede sein, auch das Argument, dass Berufstätigte sonntags mehr Zeit hätten, um einzukaufen, führe sich selbst ad absurdum: "Wenn man der Sonntagsöffnung Tür und Tor öffnet, dann müssen auch immer mehr Menschen an den Wochenenden arbeiten."

Diese aus Anlass der Vorgangsweise der Drogeriekette Dayli erzielte Einigung sei auch ein Beweis für das Funktionieren der Sozialpartnerschaft, so Katzian abschließend: "Wir sind als Gewerkschaft den Angestellten im Handel verpflichtet und haben uns vehement gewehrt gegen den Versuch, die Sonntagsöffnung durch die Hintertür einzuführen. In diesem Kampf haben wir verlässliche Verbündete gefunden - eine Allianz, die sich lohnt für die ArbeitnehmerInnen im Handel!"

