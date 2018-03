ÖÄK: Gesundheitsreform an ihrer Umsetzung messen

Wechselberger fordert Lösung des Reformstaus im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich

Wien (OTS) - Die Ärztekammer hat schon im Vorfeld der Gesetzwerdung aufgezeigt, welche Probleme die 15a-Vereinbarung zur Gesundheitsreform mit sich bringen könnte, erklärte der Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Artur Wechselberger, am Freitag anlässlich des Beschlusses der Reform im Parlament. Die Kritik reichte von einer möglichen Unterfinanzierung des Gesundheitswesens in wirtschaftlichen Krisenzeiten aufgrund der Bindung an das Bruttoinlandsprodukt bis hin zur Leistungserbringung am "best point of service", weil nicht klar sei, wer im Einzelfall über diesen besten Versorgungspunkt entscheide - Arzt und Patient oder Politik und Verwaltung. Grundsätzlich werde die Gesundheitsrefom an ihrer Umsetzung zu messen sein.

"Letztlich steht und fällt die Reform aber damit, ob es gelingen wird, die Spitalslastigkeit in Österreich auf international bewährtes Niveau zu bringen oder nicht", brachte Wechselberger seine Vorbehalte gegenüber der Reform auf den Punkt. Derzeit liege Österreich mit rund 50.000 Akutbetten um fast 40 Prozent über dem OECD-Durchschnitt. Ein Gutteil der stationären Patienten könne demnach auch ambulant behandelt werden. Allerdings müssen zuvor die Ressourcen im ambulanten Bereich ausgebaut werden. "Völlig falsch wäre es, die ambulante Versorgung überwiegend in die Spitalsambulanzen zu verlagern, in denen die Ärztinnen und Ärzte schon längst am Limit arbeiten", erklärte der Ärztechef.

Ziel müsse es sein, die wohnortnahe Versorgung durch niedergelassene Ärzte auszubauen. Daher werde der Erfolg der Gesundheitsreform ganz wesentlich von der Bereitschaft der Länder abhängen, Auslagerungen zuzulassen, um mit den so frei werdenden Mitteln den Ausbau des niedergelassenen Bereichs zu ermöglichen. Zudem wird auch die Sozialversicherung Geld in die Hand nehmen müssen, um den Reformstau beim Ausbau des räumlichen wie inhaltlichen Leistungsangebots zur Patienentversorgung außerhalb der Spiätler bewältigen zu können und um die Attraktivität der Vertragsarzttätigkeit zu erhöhen.

Nach wie vor offen sei die Forderung der Ärztekammer, zumindest informell auf Bundes- und Landesebene in die Zielsteuerungskommissionen eingebunden zu werden. Immerhin würden die Kommissionen künftig darüber entscheiden, welche medizinischen Leistungen wo und auf welcher Versorgungsebene erbracht werden sollen. "Wie in jedem anderen Ressort auch, sollten Experten aus der Praxis unbedingt bei Prozessen mitwirken, in denen über die tatsächliche Umsetzung entschieden wird. Ärzte, die täglich mit den Patienten arbeiten, können in den Zielsteuerungskommissionen wichtige Grundlagen für sinnvolle Entscheidungen auf sachlicher Ebene liefern", sagte Wechselberger. (ar)

