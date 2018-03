"Kulturmontag" am 29. April: Monty Python's "Sinn des Lebens", "Star Trek - Into Darkness" und der letzte "Koniginnedag"

Weiters: Doku "Die Magie des Augenblicks - Ein Wiener rettet das Sofortbild"

Wien (OTS) - Martin Traxl führt durch einen "Kulturmontag", der sich am Montag, dem 29. April 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 unter anderem um die Berlin-Premiere von "Star Trek - Into Darkness", den "Koniginnedag" in Amsterdam und die "Operation Otto Retter" beim diesjährigen Donaufestival dreht. Ein Meilenstein der Filmgeschichte steht im "art.film" um 23.50 Uhr auf dem Programm: In der Komödie "Der Sinn des Lebens" aus dem Jahr 1983 greifen Monty Python in Sketches die großen Themen der Menschheit auf - ironisch, visuell einfallsreich und gewohnt tabulos. In "Die Magie des Augenblicks -Ein Wiener rettet das Sofortbild" dokumentiert Viktor Stauder das scheinbar unmögliche - aber letztlich gelungene - Projekt, die Polaroid-Fotografie weltweit wiederauferstehen zu lassen.

Die Enterprise-Crew auf Terroristenjagd: Premiere für "Star Trek -Into Darkness"

Bereits zum zwölften Mal rast die Enterprise durch die unendlichen Weiten des Kino-Universums, diesmal allerdings weniger, um es zu erforschen, neue Spezies zu finden und die intergalaktische Föderation vor bösen Aliens zu schützen: Diesmal sitzt der Feind in den eigenen Reihen. Der "Kulturmontag" ist bei der Berliner Premiere von "Star Trek - Into Darkness", spricht mit den Stars und befragt einen Physiker und einen Science-Fiction-Forscher, ob utopische Fantasien keine Zukunft mehr haben.

Feiern bis zum Abdanken: Amsterdam vor dem letzten "Koniginnedag"

Seit 123 Jahren feiern die Niederlande Ende April ihre Königin - so lange ist es her, dass kein Mann mehr auf dem Thronsessel saß. Am 30. April wird alles anders, am letzten "Koniginnedag" dankt Königin Beatrix ab und übergibt an ihren Sohn Willem-Alexander (ORF 2 überträgt ab 9.05 Uhr die Inthronisation des neuen Königspaares, alle Details unter http://presse.ORF.at). Amsterdam feiert heuer besonders königlich: Vorige Woche wurde das Rijksmuseum nach zehn Jahren wiedereröffnet und gleich nebenan öffnet auch das Van-Gogh-Museum nach Sanierung und Umbau mit einer neuen Ausstellung zum 40-Jahr-Jubiläum. Die berühmten Grachten feiern heuer auch: Vor 400 Jahren wurde das Kanalsystem entworfen, um den vielen Einwanderern Platz zu geben und den Handel anzukurbeln. Der "Kulturmontag" mengt sich ins Gedränge und spricht mit Künstlerinnen und Künstlern über das Lebensgefühl in der einst besonders liberalen Stadt, denn auch in Amsterdam haben zuletzt viele das rechtspopulistische Lager gewählt.

Der Kremser Cross-Dresser Otto Retter: Hans Peter Litscher beim Donaufestival

Krems feiert heuer einen vergessenen Sohn: Otto Retter. 1935 in Krems geboren, mehrfacher niederösterreichischer Landesmeister im Einer-Kajak, erkannte bereits in früher Kindheit, dass er lieber ein Mädchen wäre. Diese Einsicht bescherte ihm nicht gerade unbeschwerte Jugendjahre, festigte aber seinen Wunsch, Krems so schnell wie möglich zu verlassen. Er wanderte nach New York aus, wo er sich mit Andy Warhol anfreundete und seine Karriere als Transgender-Entertainer startete. Der Schweizer Künstler Hans Peter Litscher belegt Retters Lebensgeschichte akribisch mit Fotos, Kostümen und anderen Kuriositäten, die er in Antiquariaten und Flohmärkten weltweit zusammengesammelt hat. In Summe ergibt die Schau einen faszinierenden Einblick in die Sittengeschichte von Cross-Dressern und Transgender-Kreaturen. Der "Kulturmontag" hat sich die "Operation Otto Retter" beim diesjährigen Donaufestival näher angeschaut.

Der "Kulturmontag" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at