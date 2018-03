affilinet eröffnet eigene Landesgesellschaft in Österreich

München (OTS) - affilinet, eines der führenden Affiliate-Netzwerke in Europa, eröffnet im Zuge seiner Internationalisierungsstrategie eine Niederlassung in Österreich. Kundennähe und Wachstum des österreichischen Geschäfts waren die Beweggründe für diesen Schritt. Bisher wurden die österreichischen Kunden von affilinet durch die deutsche Landesgesellschaft betreut. Nun bietet affilinet mit einer eigenen Plattform für Österreich seinen Advertisern, Publishern und Agenturen den gesamten Funktionsumfang der bewährten deutschen Plattform und schafft einen eigenständigen Marktplatz, der volle Transparenz über das Publisher-Portfolio und das landesspezifische Programmangebot bietet. Kunden wie Conrad, Universalversand Österreich und A1 betreiben darauf Programme ebenso wie Zalando, Deutschlands größter Online-Anbieter für Schuhe und Fashion im Internet, der eine exklusive Partnerschaft mit affilinet in Österreich hat.

"Mit unserem Büro in Salzburg werden wir dem wachsenden Markt im Performance Marketing Österreichs gerecht und kommen dem Wunsch unserer Partner nach persönlicher Betreuung vor Ort nach. Ich freue mich auf das Land, auf die Menschen und die Zusammenarbeit", sagt Ulrich Bartholomäus, Geschäftsführer von affilinet Deutschland und Österreich.

Die Leitung der österreichischen Niederlassung übernimmt Jim Knopf neben seiner Funktion als Vertriebsleiter von affilinet . "Wir sind bereits im österreichischen Markt aktiv und beobachten eine erhöhte Nachfrage nach Performance Marketing als zusätzlichem Vertriebskanal. Von unserer neuen Landesgesellschaft aus können wir unseren österreichischen Kunden optimalen lokalen Service bieten. Auch werden wir Geschäftspartner, die in Österreich investieren möchten, bei der Konzeption erfolgreicher Geschäftsmodelle für diese aufstrebende Region unterstützen", so Jim Knopf.

Yvonne Zotter wird als Sales Managerin die fachliche Ansprechpartnerin vor Ort sein. Sie bringt Erfahrung im Affiliate Umfeld und damit die Kompetenz mit, die Kunden von affilinet bei Programmstart zuverlässig zu betreuen und ihre Performance Marketing Aktivitäten weiter zu entwickeln. "Neben den klassischen Partnerprogrammen ermöglichen uns die Technologie und das Know-How von affilinet auch Performance-basierte Kampagnen in Österreich umzusetzen, wie beispielsweise die sehr erfolgreiche Probefahrtenkampagne von Skoda" so Yvonne Zotter.

