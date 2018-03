WBV-GPA errichtet attraktiven Wohnraum in Wien-Penzing

Staatssekretär Schieder bei Gleichenfeier für Wohnhausanlage auf Gründen der ehemaligen Remise Breitensee

Wien (OTS/ÖGB) - Die Wohnbauvereinigung für Privatangestellten (WBV-GPA) errichtet auf den Gründen der ehemaligen Straßenbahnremise Breitensee, Hütteldorferstraße 112, gemeinsam mit dem Projektpartner Österreichisches Siedlungswerk (ÖSW) eine Wohnhausanlage mit insgesamt 184 Wohneinheiten. Die WBV-GPA bietet 87 geförderte Mietwohnungen mit Eigentumsoption an.++++

Im Rahmen der Gleichenfeier für das Projekt am 25. April betonte Finanzstaatssekretär Andreas Schieder, dass er angesichts des ständig steigenden Wohnbedarfs in der Stadt Wien sehr glücklich sei, dass dieses Projekt mit attraktivem Wohnraum und wichtiger Infrastruktur im 14, Bezirk realisiert wird, was die Attraktivität des Bezirks weiter heben wird.

Mit dabei bei der Gleichenfeier waren auch die Bezirksvorsteherin des 14. Bezirks, Andrea Kalchbrenner, der Landtagsabgeordnete Norbert Walter.

Das Projekt, mit dem das Architektenteam Neumann und Partner/group of young archtects betraut wurde, besticht durch seine optimale städtebauliche Einbindung. Die Berücksichtigung von Anrainerinteressen im dicht bebauten Gebiet, erwies sich bei der Projektplanung als besondere Herausforderung.

Neben den Wohneinheiten werden auch Räumlichkeiten für eine Außenstelle der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK), die Volkshochschule für den 14. Bezirk, einen Kindergarten, eine Arztpraxis und eine Bankfiliale und einen Supermarkt errichtet.

Nähere Informationen zum Projekt finden Sie auf der Homepage der WBV-GPA: www.wbv-gpa.at

