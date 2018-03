Noch drei Tage bis zur VIKTUALIA-Verleihung - 28 Nominierte stehen fest

Umweltminister Niki Berlakovich kürt mit diesem Preis die ambitioniertesten Projekte zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen

Wien (OTS) - Am Montag, dem 29. April, übergibt Umweltminister Niki Berlakovich in fünf Kategorien den Award VIKTUALIA 2013. "Es ist beachtlich, mit welcher Begeisterung und Kompetenz auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens, von den Schulen über soziale Organisationen bis hin zur Wirtschaft, bereits Maßnahmen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln gesetzt werden. Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen ist eines der wichtigsten Themen der Gegenwart. Die Vielzahl an beispielhaften und kreativen Projekten und Ideen zeigt, dass wir auf einem guten Kurs sind", erklärt Umweltminister Niki Berlakovich im Vorfeld der Preisverleihung. Der Bogen der zahlreichen Einreichungen spannt sich vom Restl-Kochbuch über regionale Informationskampagnen zum Thema Lebensmittelabfälle bis hin zu innovativen Gastronomiekonzepten.

Der Wettbewerb VIKTULIA 2013 wird zum ersten Mal vom Lebensministerium im Rahmen seiner Initiative "Lebensmittel sind kostbar!" durchgeführt. Damit werden die besten Ideen und innovativsten Projekte zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen vor den Vorhang geholt. Eine ExpertInnenen-Jury hatte die schwierige Aufgabe, aus all den hervorragenden Einreichungen 28 Projekte zu nominieren.

Nominiert sind in den folgenden Kategorien:

LANDWIRTSCHAFT & REGIONALE PRODUKTION

ARGE Österreichische Bäuerinnen Projekt: "Aktionstage" Bäuerinnenbeirat der BBK Gmunden Projekt: "Stopp! - Lebensmittel verwenden statt verschwenden" Bäuerinnenorganisation Salzburg Projekt: Kochbuch "Rest(los) genießen"

Verein Genuss Region Leithaberger Edelkirsche

Projekt: "Kirschenzauber"

WIRTSCHAFT

Achleitner BioHof GmbH

Projekt: "Die Biokiste"

MOSTELLERIA

Projekt: "Genießen statt wegwerfen!"

Die Mödlinger Saubermacher GmbH

Projekt: "Mödling - die saubere Stadt: Keine Lebensmittel im Abfall"

SPAR Österreichische Warenhandels AG

Projekt: "Lebensmittel sind kostbar bei SPAR"

SCHUL- UND JUGENDPROJEKTE Volksschulen: Volksschule Altmünster Projekt: "Teller statt Tonne" Volksschule Gschwandt Projekt: "Verwenden statt verschwenden"

Volksschule Kirchham

Projekt: "Restekochbuch - Kochen mit Kindern"

Volksschule Traunkirchen

Projekt: "Lebensmittel sind kostbar - Verwenden statt verschwenden"

SCHUL- UND JUGENDPROJEKTE

Höhere Schulen/Jugendliche:

HBLA Pitzelstätten

Projekt: "Wegwerfgesellschaft - Lebensmittel für den Müll"

Jugend-Umwelt-Plattform JUMP

Projekt: "Green Days 2013: Deine Ideen. Dein Netzwerk. Dein Fußabdruck."

Neue Mittelschule Gabelsbergerstraße

Projekt: "Resteverwertung ist beste Verwertung"

Neue NÖ Mittelschule Frankenfels

Projekt: "Die Äpfel in Nachbar s Garten"

KATEGORIE GASTRONOMIE und GROSSKÜCHEN

Erste Steirische Kochschule Projekt: "Verkochen statt Vernichten" Gourmet Gasthaus Freyenstein Projekt: "Menü im Freyenstein" Hotel Rogner Bad Blumau Projekt: "Auf dem Weg zu 100 %"

Verkehrsbüro Hotellerie GmbH

Projekt: "ATH Full House"

SOZIALE INITIATIVEN und PROJEKTE:

Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH

Projekt: "Lebensmittel sind kostbar! Sensibilisieren-Involvieren-Verbreiten-Vertiefen"

SOMA Sozialmarkt, Verein für Mitmenschen mit geringerem Einkommen Projekt: "Verwerten statt Entsorgen"

Verein Fensterplatz - Initiative für Arbeitssuchende

Projekt: "heidenspass"

Wiener Tafel

Projekt: "WienerTafelFreuden"

Aufgrund der zahlreichen Einreichungen von Privatpersonen werden diese in einer Sonderkategorie ausgezeichnet.

"Lebensmittel sind kostbar!" - Initiative des Lebensministeriums Das Ziel der Initiative ist, in enger Kooperation mit Wirtschaft, Gemeinden, sozialen Einrichtungen und KonsumentInnen, eine nachhaltige Reduktion von Lebensmittelabfällen zu bewirken. Bis Ende 2016 sollen die Lebensmittelabfälle im Restmüll um 20 Prozent sowie die Lebensmittelverschwendung ent-lang der gesamten Wertschöpfungskette verringert werden. Diese Initiative wird von den vier österrei-chischen Sozialpartnern, von zahlreichen Organisationen und Unternehmen unterstützt.

Informationen zur Initiative unter:

www.lebensministerium.at/lebensmittelsindkostbar

Rückfragen & Kontakt:

Lebensministerium, Pressestelle

Tel.: (+43-1) 71100 DW 6703, 6963