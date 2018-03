FP-Nepp fordert Finanzierung des Schulsanierungspakets durch Zentralbudget

Bezirke ohnehin schon hoch verschuldet

Wien (OTS/fpd) - Die bauliche Instandhaltung und Sanierung von Schulgebäuden stellt für die Bezirke eine enorme finanzielle Belastung dar. Die Stadt Wien hat zur Bewältigung dieser Herausforderung 2007 ein Schulsanierungspaket geschnürt, das die Bezirke durch Zuschüsse und zinsenfreie Darlehen unterstützen soll. Trotz alledem zeigt ein Zwischenbericht des Zentrums für Verwaltungsforschung vom November 2012, dass sich die Bezirke über Gebühr für die Schulsanierungen verschulden müssen. Viele Bezirke weisen einen hohen Bestand an historischen Schulgebäuden mit dementsprechend schlechter Bausubstanz auf. Zur Entlastung dieser Bezirke ist im Zuge der Evaluierung der Dezentralisierung eine Neuordnung der finanziellen Zuständigkeiten für die Schulsanierung anzustreben. Dabei ist die in diesem Bericht angeführte Rückführung der Zuständigkeit für Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten ins Zentralbudget vorzunehmen, forderte der Bildungssprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Dominik Nepp mittels Antrag in der heutigen Gemeinderatssitzung künftige Schulgeneralsanierungen gänzlich aus dem Wiener Zentralbudget zu finanzieren. Naturgemäß wurde der Antrag von Rot-Grün abgelehnt. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794