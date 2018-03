Girls' Day 2013: Rekordbeteiligung an den Bundesheer-Veranstaltungen

Wien (OTS/BMLVS) - Mehr als 1.250 Teilnehmerinnen nahmen an den Veranstaltungen des Bundesheeres im Rahmen des Girls' Day 2013 am 25. April 2013, zu denen das Heerespersonalamt junge Frauen der Jahrgänge 1993 bis 1996 eingeladen hat, teil. Damit hat sich die Zahl der Teilnehmerinnen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Das Bundesheer beteiligte sich zum achten Mal am Girls' Day. Im Rahmen von Informationsveranstaltungen wurde jungen Frauen das Berufsbild der Soldatin mit seinen vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten präsentiert. Bei Leistungsschauen in sieben Kasernen konnten die Teilnehmerinnen Einblick in den Alltag von Soldatinnen und Soldaten nehmen, ihre Ausrüstung und Bekleidung probieren, Unterbringung und Versorgung kennen lernen und sich Tipps für eine Berufslaufbahn als Soldatin holen. Die interessierten jungen Frauen nutzten die Gelegenheit, sich an Ort und Stelle selbst ein Bild von den Karrieremöglichkeiten zu machen und sich von den Wehrdienstberaterinnen und Wehrdienstberatern des Heerespersonalamtes informieren zu lassen.

Der Girls' Day 2013 im Bundesheer fand in der Bolfras-Kaserne in Mistelbach, am Fliegerhorst Vogler in Linz/Hörsching, in der Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Siezenheim, der Standschützen-Kaserne in Innsbruck-Kranebitten, am Truppenübungsplatz in Hochfilzen, in der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt sowie in der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß statt.

371 Frauen sind derzeit im Österreichischen Bundesheer Soldatinnen. Seit 15 Jahren haben Frauen die Möglichkeit, Karriere beim Heer zu machen, ob als Panzerfahrerin, Kompaniekommandantin oder Militärärztin. Bei gleicher Bezahlung stehen Frauen die gleichen Karrieremöglichkeiten offen wie ihren männlichen Kameraden.

Auch 2014 wird das Bundesheer wieder Veranstaltungen im Rahmen des Girls' Day anbieten. Für junge Frauen, die Interesse an einer Berufslaufbahn als Soldatin haben, veranstaltet das Heerespersonalamt immer wieder Schnuppertage und Vorbereitungswochenenden, zu denen Interessierte gerne eingeladen werden. Nähere Informationen dazu erhalten sie beim Infopoint des Heerespersonalamtes unter 0810/242 810 oder

ausbildungsdienst@bmlvs.gv.at.

