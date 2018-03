Becker: Mit "Lieber-jemand-von-uns-Logik" schaden wir uns selbst

ÖVP-Europaabgeordnete begrüßen Gesetzesvorschlag zur Erleichterung der Arbeitnehmerfreizügigkeit der EU

Brüssel, 26. April 2013 (OTS) "Mit einer 'Lieber-jemand-von-uns-Logik' schaden wir uns selbst. Auch Österreich sollte

die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU noch viel mehr zum

eigenen Vorteil und Nutzen verwenden. Die enge wirtschaftliche Verzahnung mit der EU nützt Österreich. Und wenn Menschen aus

der ganzen EU in Österreich arbeiten können, nützt das ebenso. Immerhin fehlen Österreichs Wirtschaft bereits zehntausende Fachkräfte", so der Beschäftigungssprecher der ÖVP im EU-Parlament, Heinz K. Becker, zum heutigen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission. Das vorgeschlagene Maßnahmenpaket soll die Arbeitnehmerfreizügigkeit der EU erleichtern und EU-Bürger vor Diskriminierung am Arbeitsmarkt schützen. "Selbstverständlich

muss parallel gegen Missbrauch von Sozialleistungen gekämpft werden", so Becker. ****

"In vielen Bereichen des Arbeitsmarkts fehlen uns in

Österreich qualifizierte Arbeitsplätze. Wir haben ein

Interesse daran, dass gut ausgebildete Leute aus anderen EU-Ländern nach Österreich kommen", so der Europaabgeordnete. Das Maßnahmenpaket soll die Mitgliedstaaten verpflichtet, eigene Rechtsbehelfe und Stellen vorzusehen, mit deren Hilfe EU-

Bürger gegen Diskriminierungen im Arbeitsmarkt vorgehen

können. Außerdem sollen Bürger, Arbeitgeber und Behörden

besser über die Rechte der Arbeitnehmer aus anderen EU-Ländern informiert werden.

Becker erläutert: "Die Arbeitnehmerfreizügigkeit existiert bereits seit 40 Jahren, allerdings gibt es immer noch Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit. Es ist in unser aller Interesse, dies abzustellen." Dass kein EU-Bürger aufgrund seiner Staatsangehörigkeit in einem anderen EU-Land diskriminiert werden darf, ist eines der Grundsatzprinzipien

der EU-Verträge. Dies gilt auch für den Zugang zum

Arbeitsmarkt, Löhne und Arbeitsbedingungen. 2011 haben nur 3,1 Prozent aller Arbeitnehmer in einem anderen EU-Mitgliedsstaat gearbeitet.

