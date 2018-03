VP-Aichinger ad Mariahilfer Straße: Die Anrainer haben genug von der Hinhaltetaktik, sie wollen entscheiden

Wien (OTS) - "Seit Wochen laviert die angebliche Bürgerbeteiligungspartei der Grünen in Sachen Befragung Mariahilfer Straße herum. Heute wurden einmal mehr Anträge der ÖVP Wien auf Offenlegung der Kosten und Durchführung einer Abstimmung vor der Probephase mit rot-grüner Mehrheit abgelehnt. Die Anrainer und Anrainerinnen haben genug von der Hinhaltetaktik der Grünen, sie wollen entscheiden", so der Klubobmann der ÖVP Wien, LAbg. Fritz Aichinger, in einer knappen Reaktion.

Fritz Aichinger: "Die Verkehrsbelastung wird zurück gehen, die Lebensqualität wird steigen, ja, ich warte nur noch auf die Ankündigung, dass nach der Neugestaltung der Mariahilfer Straße Milch und Honig fließen werden. Würden die Verantwortlichen in der Stadtregierung und in den Bezirken einmal mit den betroffenen Anrainer/innen und Wirtschaftstreibenden sprechen, dann wüssten sie, dass die Jubelbotschaften nicht geglaubt werden."

Die Leute würden sich gepflanzt fühlen, auch durch einen Proberaum zwischen dem 3. und 5. Mai, der keinerlei Erkenntnisse für die weitere Abwicklung des Projekts bringe. Er betreffe nur ein kleines Stück, beinhalte auch nicht die zahlreichen Änderungen in den Bezirken und sei zwischen Feiertag und Sonntag nicht repräsentativ für die Gesamtsituation. "Offenbar ist die Angst vor einer Ablehnung des Projekts so groß, dass man zu solchen Maßnahmen greifen muss", so Aichinger abschließend.

