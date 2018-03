Bundesheergewerkschaft: Eine politisch "KLUGE" Entscheidung des neuen Verteidigungsministers

Zentrum für menschenorientiete Führung und wehrpolitische Bildung - ein Türtaferlschmäh der Extraklasse und ein Affront den Bediensteten des Bundesheeres gegenüber

Wien (OTS) - Manfred Haidinger, Präsident der Bundesheergewerkschaft zeigt sich bestürtzt über das Vorhaben des neuen Verteidigungsministers Klug.

"Es ist für alle Bedienststen, aber besonders für jene, die schon seit Jahren und Jahrzenten in der Ausbildung tätig sind, eine ungeheuerliche Beleidigung, wenn von einem "Newcomer" wie unserem neuen Minister gleich einmal vorweg festgestellt wird, dass sie bis dato keine gute Arbeit geleistet haben und daher ein eigenes Zentrum für menschenorientierte Führung und wehrpolitische Bildung eingesetzt werden muss. Dass so eine mitarbeiterfeindliche Botschaft von einem Gewerkschafter kommt, tut doppelt weh", so Haidinger enttäuscht.

Dazu kommt noch, dass diese gesamte Aktion ein Fake der Sonderklasse ist. Wie sonst ist die Anordnung in die Ministerweisung zu verstehen, die da besagt: Das "Zentrum für menschenorientierte Führung und wehrpolitische Bildung" ist unter Berücksichtigung der Bearbeitungen zur Reorganisation der Zentralstelle (gem. Ministerweisung 230/2012) vorgestaffelt und arbeitsplatzneutral zu etablieren.

Wir sagen schlicht und einfach Türtaferlschmäh dazu. Es bleibt eigentlich nur mehr die Frage des politischen Zieles offen. Diese ist ebenfalls schnell gefunden, so Haidinger, die politisch schwarz dominierten Dienststellen wie Heeres Personalamt und Landesverteidigungsakademie und MilAk zu zerschlagen, neu aufzustellen und mit Rot-affinem Personal zu besetzen.

Also, keine wie immer geartete Umsetzung des Volksentscheides sondern weiterhin politisches Kleinkrämertum auf hohem Niveau. Das einzige Problem des politisch "klugen" Verteidigungsministers ist die knappe Zeit. Wir werden uns ganz besonders die Mittäter ansehen und nie,als vergessen, so Haidinger abschließend.

