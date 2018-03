Aubauer: Erster Schritt zur Sicherung der ärztlichen Hausapotheken besonders wichtig für Versorgung im ländlichen Raum

Großes Anliegen des Seniorenbundes wird erfüllt. Langfristig weitere Reformen zu setzen

Wien (OTS) - "Mit dem heutigen Abänderungsantrag der Regierungsfraktionen wird dafür gesorgt, dass es bei den heute bestehenden ärztlichen Hausapotheken zu keinen Härtefällen und zu mehr Rechtssicherheit kommt. Damit setzen wir den ersten Schritt zur Sicherung der ärztlichen Hausapotheken, die vor allem für die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum wichtig sind. Eine Sicherstellung der ärztlichen Hausapotheken war seit Jahren ein großes Anliegen des Seniorenbundes. Ganz besonders die Seniorenbund-Obleute in den Bundesländern und Regionen haben sich in den vergangenen Monaten und Jahren massiv dafür eingesetzt", erklärt Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat zu einem heute eingebrachten Abänderungsantrag zur Präzisierung der Regelungen zu ärztlichen Hausapotheken.

Aubauer weiter: "Der Österreichische Seniorenrat hatte dazu zuletzt vor allem bei Gesundheitsminister Stöger interveniert, was ausschlaggebend dafür war, dass die Blockade in diesem Bereich gelöst werden konnte. Diesem ersten wichtigen Schritt müssen in der nächsten Legislaturperiode weitere Reformen folgen. Das Ziel im Sinne der Senioren ist und bleibt: Sichere Gesundheitsversorgung, in jedem Alter, in jeder Region des Landes!"

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker

Tel.: 0650-581-78-82, swalpitscheker @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at