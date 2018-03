Bundespräsident Dr. Fischer gratuliert Botschafter i.R. Dr. Scheich zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Botschafter i.R. Dr. Manfred Scheich zum 80. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen langjährigen Dienst für Österreich würdigt. "Sie haben nicht nur Ihr Wissen und Ihre enorme Erfahrung, sondern auch Ihre weltweiten Verbindungen in den Dienst der österreichischen Diplomatie gestellt", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at