Nationalrat - Spindelberger: Gesundheitsreform wird für effektiveres System sorgen

Österreich ist einziges Land der EU, das Leistungen ausbaut

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordneter Erwin Spindelberger hat in der heutigen Nationalratssitzung auf die verbesserte Steuerung durch die Gesundheitsreform hingewiesen. "Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger haben sich geeinigt. In Zukunft wird ein partnerschaftliches Zielsteuerungssystem für bessere Abstimmung sorgen. Das wird nicht nur Kostensteigerungen eindämmen, sondern zu mehr Effektivität beitragen und noch bessere Leistungen für die Versicherten garantieren", erklärte Spindelberger im Nationalrat. ****

"Schade" findet der Abgeordnete, dass "die Vertreterinnen und Vertreter der Ärztekammer ihre Patientinnen und Patienten durch populistische Argumente immer mehr verunsichern." Denn im EU-Vergleich zeige sich, dass Österreich ein tolles Gesundheitssystem habe. "Der Zugang zu medizinischen Leistungen kann sich sehen lassen. Wir sind europaweit das einzige Land, das nicht nur die Finanzierung des Gesundheitssystems sicherstellt, sondern in dem auch Leistungen ausgebaut werden", betonte Spindelberger.

Mit der Gesundheitsreform wird künftig die Abstimmung zwischen niedergelassenen Ärzten und Spitälern verbessert. In der Vergangenheit hätten unterschiedliche Zuständigkeiten Kostensteigerungen verursacht. Nun werde, so Spindelberger, dem "Schrebergartendasein ein Ende gesetzt. Alle Verantwortlichen ziehen künftig an einem Strang". (Schluss) em/che

