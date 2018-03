Wr. Gemeinderat - SP-Reindl: FPÖ will Bierhalle statt Sporthalle

Wien (OTS/SPW-K) - "Ich verstehe, dass die FPÖ über die Sporthalle in der Bernoullisstraße betrübt ist, wollten doch die Freiheitlichen statt einer Sporthalle eine Bierhalle, um diese für ihre blauen Spaßreden zu nützen", so der Wiener SP-Gemeinderat Thomas Reindl am Freitag.

"Wir haben die Halle hingegen unter anderem dem besten Basketballnachwuchs und dem Handball gewidmet. Gerade diese Sporthalle zeigt vorbildlich, wie die Vernetzung zwischen Spitzen-und Schulsport funktioniert", so Reindl. "Es handelt sich um eine sehr gute Investition für die Donaustadt, den Sport und die Schulen."

Verwundert zeigt sich Reindl an der Kritik der Freiheitlichen an der Subvention von Volksläufen: "2.000 Euro Subvention pro Volkslauf sind eine sehr geringe Summe. Diese kann nur durch sehr viel gemeinnützige Arbeit so niedrig gehalten werden."

An seinen Vorredner, den freiheitlichen Abgeordneten Kasal gerichtet, sagte Reindl: "Ich habe es Ihnen schon mehrere Male erläutert: Eine Olympiade ist der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Daher kann sich Wien nicht für eine Olympiade bewerben."

