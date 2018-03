Tödliche Arbeitsunfälle am Bau von 14 auf 32 gestiegen!

GBH-Muchitsch zum Bauarbeiter-Gedenktag: Mehr tun für die Schwerstarbeiter!

Wien (OTS/ÖGB) - 32 Bauarbeiter sind im Jahr 2012 bei der Ausübung ihres Berufes ums Leben gekommen - das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr und mit 28 Prozent fast ein Drittel aller tödlichen Arbeitsunfälle!++++

Während die Gesamtzahl der Arbeitsunfälle am Bau mit 18.452 stagniert, stieg im Vorjahr die Anzahl der schweren und tödlichen Unfälle sprunghaft an. "Kaum eine andere Berufsgruppe ist derart vielen beruflichen Gefährdungen ausgesetzt wie die Bauarbeiter. Umso wichtiger ist es, angesichts der aktuellen Arbeitsunfallzahlen der Prävention einen noch viel höheren Stellenwert als bisher beizumessen. Hier geht es um Menschenleben und um das Leid und die Existenz vieler Familien", so der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) Josef Muchitsch bei einer Kranzniederlegung am Gedenkstein für verunfallte Bauarbeiter anlässlich des internationalen Gedenktages für verunfallte Arbeiter (Workers Memorial Day).

Der internationale Gedenktag wird jährlich am 28. April begangen und soll ein deutliches Zeichen für mehr Unfallprävention und Gesundheitsschutz setzen. Jeder fünfte Arbeitsunfall passiert am Bau - und bei den Unfallraten liegt das Bauwesen ebenfalls konsequent im Spitzenfeld, Die Tendenz ist steigend - ca. 80 von 1000 Beschäftigten erleiden im Schnitt im Jahr einen Arbeitsunfall in dieser Branche. Im Vergleich über alle Wirtschaftsklassen ist dieser Wert bei unter 40.*

"Die Gefährdung der Bauarbeiter geht nicht nur von Maschinen, schweren Lasten oder Arbeiten in großen Höhen aus. Auch Stress und Zeitdruck werden zu einem immer größeren Problem. Bis zu 15 Stunden Arbeit am Tag sind Realität. Urlaube können oft nicht verbraucht werden. Es ist erwiesen, dass zu lange Arbeitszeiten die Unfallhäufigkeit erhöhen. Auch hier müssen wir ansetzen!", sagt Andreas Huss, MBA, Leitender Sekretär der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) und für Gesundheit und ArbeitnehmerInnenschutz verantwortlich.

GBH-Initiative "Achtung Schwerstarbeit!" zeigt, wie es gehen kann!

Die GBH hat im vergangenen Jahr mit der Initiative "Achtung Schwerstarbeit!" sieben Forderungen für gesünderes Arbeiten präsentiert (Info unter www.bau-holz.at/schwerstarbeit) und arbeitet nun erfolgreich an deren Umsetzung. Muchitsch: "Wir konnten die Hitzebelastungen im Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz verankern und sind auch beim Verbrauch von Alturlauben auf einem guten Weg. Dennoch gibt es keinen Grund, sich zurückzulehnen. Gerade für Schwerstarbeiter muss viel mehr getan werden! Präventionsmaßnahmen und ArbeitnehmerInnenschutz müssen endlich einen viel höheren Stellenwert bekommen. Wir brauchen ganzheitliche Konzepte über ein ganzes Berufsleben und gleichzeitig muss kurzfristig noch mehr für die unmittelbare Sicherheit gerade der Schwerstarbeiter getan werden."

* Quelle: AUVA

Rückfragen & Kontakt:

GBH-Presse

Thomas Trabi, MA, Tel. 0664/614 55 17, presse @ gbh.at

www.bau-holz.at