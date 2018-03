Rasinger: ÖVP für Erhalt der ärztlichen Hausapotheken zur Sicherung der ländlichen ärztlichen Versorgung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die ÖVP konnte die SPÖ überzeugen, einen gemeinsamen Antrag zur Sicherung der Hausapotheken in der immer schwieriger werdenden Versorgung im ländlichen Raum einzubringen. Der Antrag beinhaltet eine neue Frist bis 2018 für Hausapothekenschließungen in Zwei-Arzt-Gemeinden, weiters eine Absicherung der Hausapotheken bei Gemeindezusammenlegungen wie beispielsweise in der Steiermark und einen Entschließungsantrag, bis 2015 mit Ärzten und Apotheken gemeinsam ein neues nachhaltiges Modell zur Sicherung der ärztlichen Versorgung und der Medikamentenversorgung im ländlichen Raum sicherzustellen. Das sagte heute, Freitag, ÖVP-Gesundheitssprecher Abg. Dr. Erwin Rasinger anlässlich der heutigen Nationalratssitzung.

"Die ÖVP setzt damit ein Zeichen gegen das immer deutlich werdende Hausapothekensterben. Während die Zahl der Hausapotheken von 979 im Jahr 2000 auf derzeit 876 - also um mehr als 100 - zurückgegangen ist, stieg im selben Zeitraum die Zahl der öffentlichen Apotheken von 1.111 auf 1.319. Dies bedeutet in vielen Fällen eine Verbesserung der Versorgung mit Medikamenten, in vielen Fällen aber auch eine Erschwernis für ältere chronisch Kranke ohne Auto, zu Medikamenten zu kommen", so Rasinger.

Gleichzeitig werde es immer schwieriger, Landarztstellen ohne Hausapotheken zu besetzen. Allein die geplante Gemeindezusammenlegung in der Steiermark hätte einen Verlust von 30 Prozent der Hausapotheken bedeutet.

Durch den Spruch des Verfassungsgerichtshofs wurde zwar der Vorrang für Hausapotheken in der Ein-Arzt-Gemeinde bestätigt, aber die Zehn-Jahres-Frist bei Eröffnung einer öffentlichen Apotheke in Zwei-Arzt-Gemeinden beseitigt. Dies hätte eine Flut von Neuanträgen bedeutet. "Mittelfristig ist davon auszugehen, dass weitere 250 Hausapotheken - also etwa ein Viertel - in ihrem Bestand gefährdet gewesen wären", hob Rasinger hervor. "Deshalb wurden - auf Druck der Volkspartei - die beiden Parteien ÖVP und SPÖ mit einem Gesetzesantrag tätig, der im Wesentlichen die Bedeutung der Hausapotheke sichern und die ländliche Versorgung absichern soll.

Die Frist für den Weiterbetrieb von ärztlichen Hausapotheken bei Neueröffnung einer öffentlichen Apotheke in Zwei-Arzt-Gemeinden wurde bis Ende 2018 verlängert. Für Gemeindezusammenlegungen gilt der Status 2006 (also eine so genannte "Versteinerungsregelung").

"Wesentlich ist, dass sich ÖVP und SPÖ in einem Entschließungsantrag verpflichtet haben, die ländliche Versorgung mit Ärzten und Medikamenten bis 2015 neu zu regeln und die ärztliche Versorgung langfristig sicherzustellen", schloss Rasinger.

