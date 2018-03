Umfassende ORF-Berichterstattung zur Landtagswahl in Tirol, Diskussion der Salzburger Spitzenkandidaten

Am 28. April um 11.05 bzw. ab 16.45 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Superwahljahr 2013 stehen am 28. April bzw. am 5. Mai mit den Landtagswahlen in Tirol bzw. Salzburg die nächsten wichtigen Urnengänge auf dem Programm - der ORF wird, wie bereits von den Wahlen in Kärnten und Niederösterreich, umfassend und bundesweit in allen seinen Medien berichten. Am Sonntag, dem 28. April, steht in ORF 2 zunächst um 11.05 Uhr die bundesweit ausgestrahlte "Diskussion der Spitzenkandidaten" zur Salzburger Landtagswahl auf dem Programm, ehe um 16.45 Uhr die "ZiB"-Sondersendung mit der Berichterstattung zur Landtagswahl in Tirol beginnt. Die von Tarek Leitner präsentierte Wahlsendung informiert bis 18.20 Uhr bzw. nach dem "Österreich-Bild" mit einem weiteren Live-Einstieg um 18.57 Uhr. Danach, um 18.25 Uhr, folgen die "Bundesland heute"-Lokalausstiege mit weiteren Infos. Um 21.45 Uhr bringt eine "ZiB 2 spezial" mit Armin Wolf erste Hintergrundberichte und Wählerstromanalysen. "im ZENTRUM" plant um 22.10 Uhr eine Diskussionsrunde zur Tiroler Landtagswahl. Darüber hinaus stehen selbstverständlich auch die "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr sowie die "ZiB 20" und der "ZiB-Flash" im Zeichen der Wahlgänge. Auch die ORF-Radios, ORF.at und der TELETEXT stellen sich ganz in den Dienst der Landtagswahl-Berichterstattung. Detailinformationen sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

"Diskussion der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Salzburg"

Am 28. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Die bundesweit ausgestrahlte "Diskussion der Spitzenkandidaten" ist am Sendeplatz der "Pressestunde" zu sehen. ORF-Salzburg-Chefredakteur Gerd Schneider diskutiert dabei mit:

Mag. Gabi Burgstaller (SPÖ), Dr. Wilfried Haslauer (ÖVP), Dr. Karl Schnell (FPÖ), Dr. Astrid Rössler (Grüne) und Hans Mayr (Team Stronach)

Auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) werden alle TV-Sendungen des ORF im Vorfeld der Landtagswahlen und an den Wahlabenden als Live-Stream und als Video-on-Demand bereitgestellt, ein Themenschwerpunkt fasst alle Sendungen zentral zusammen.

Das "ZiB Wahlservice" bietet Interessierten am Wahlabend kostenlos die Zusendung von Hochrechnungen und vorläufigem Endergebnis per SMS (Anmeldung über insider.ORF.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at