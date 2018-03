Entscheidender Schritt für den Betrieb von Galileo auf der European Navigation Conference 2013 im Austria Center Vienna

Schwerpunkt Europäisches Navigationssystem Galileo/bmvit bestätigt Wichtigkeit dieser europäischen Weltrauminfrastruktur für den Innovations- und Technologiestandort Österreich

Wien (OTS) - Zum ersten Mal fand unter dem Motto "Expanding our Horizons" vom 23. bis 25. April die European Navigation Conference 2013 (ENC) in Wien statt. Rund 350 Teilnehmer aus über 30 Ländern nahmen an diesem hochkarätigen Expertenaustausch im Austria Center Vienna (ACV) teil und erörterten unter anderem wichtige Erfolgsmeldungen zum zukünftigen europäischen Satellitennavigationssystem Galileo.

Die ENC gilt als eine der bedeutendsten Konferenzen auf dem Gebiet der Navigation und deren Anwendungen weltweit. Ausgerichtet wurde die diesjährige Konferenz vom Österreichischen Verein für Navigation und stand unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Transport, Innovation und Technologie (bmvit).

Mag. Ingolf Schädler, Bereichsleiter Innovation im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie verwies in seinem Eröffnungsstatement auf die traditionell starke Rolle Österreichs im internationalen Weltraumgeschehen. Durch den erfolgreichen Einsatz der ersten zwei österreichischen Forschungssatelliten, die Teil einer internationalen Mission zur Erforschung von besonders hellen Sternen sind, erfährt die heimische Weltraumforschung einen neuen Höhepunkt.

"Österreich engagiert sich seit vielen Jahren stark in diesem Bereich. Das Austrian Space Applications Programme (ASAP) unterstützt nationale Forschungseinrichtungen und Unternehmen dabei, innovative Raumfahrttechnologien zu entwickeln. Ich freue mich deshalb sehr, die ENC 2013 nach Wien geholt zu haben. Die Diskussionen auf der ENC sind im Bereich der Navigationstechnik international richtungsweisend. Und unser starkes Engagement wirkt sich sehr positiv auf den Innovationsstandort Österreich aus.", führt Ingolf Schädler weiter aus.

Thematischer Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz waren die Erfahrungswerte aus dem ersten erfolgreichen Einsatz des zukünftigen europäischen Navigationssystem Galileo: "Erstmals ist es im März 2013 gelungen, allein mittels der vier bislang installierten Galileo-Satelliten eine Position zu bestimmen. Damit sind wir dem Ziel eines vom amerikanischen GPS System unabhängigen europäischen Navigationssystems, das weltweit metergenaue Positionsbestimmungen ermöglicht, einen entscheidenden Schritt näher gerückt - Ein bedeutender Meilenstein für die europäische Forschung und Entwicklung in diesem Bereich!" so Dr. Stephan Mayer, Präsident des Österreichischen Vereins für Navigation, der die diesjährige Konferenz ausrichtete.

Besonders stolz ist Stephan Mayer darauf, diesen Erfolg vor heimischer Kulisse präsentieren zu können: "Wir haben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der ENC 2013 nicht nur den Top-Kongressstandort Wien geboten, sondern mit dem Austria Center Vienna auch die Nähe zum Vienna International Center hergestellt und damit bilaterale Kontakte zu den Vereinten Nationen erleichtert."

Dr. Susanne Baumann-Söllner, Vorständin des Austria Centers Vienna und der IAKW-AG zeigt sich begeistert über die Ergebnisse der ENC 2013: "Jede Österreicherin und jeder Österreicher erinnert sich an den Astronauten Franz Viehböck. Dass in Österreich aber eine derartige Kompetenz im Bereich der Weltraumtechnik und des Navigationswesens besteht, ist der breiten Öffentlichkeit leider nicht so gegenwärtig. Ich freue mich daher sehr, dass die österreichische Forschung und Industrie in diesem Bereich mit der ENC 2013 ihren internationalen Stellenwert unterstreicht. Das Austria Center Vienna, das durch seine räumliche und organisatorische Vernetzung mit dem Vienna International Center eine internationale Schnittstelle und Kommunikationsplattform darstellt, bietet dafür den idealen Rahmen."

