SP-Schuster zur "Eröffnung" der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse

Wien (OTS/SPW-K) - "Über 100 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, leitende MitarbeiterInnen aus dem Innenministerium und der Landespolizeidirektion sind heute um 15:00 zur feierlichen Eröffnung einer Polizeistation in der Albert-Schweizer-Gasse nach Wien Penzing eingeladen", berichtet der Wiener SPÖ-Sicherheitssprecher, Godwin Schuster. "Eigentlich wäre ein derartiger Anlass Grund zur Freude -unangenehm dabei ist nur, dass besagte Polizeistation bereits am 13. September 2008 eröffnet wurde und die PolizistInnen seither in diesem Penzinger Bezirksteil äußerst erfolgreich ihre Arbeit verrichten". Die wirkliche Ursache für die neuerliche "Eröffnung", Schuster weiter, bestünde jedoch in der Tatsache, dass die Raumfläche in besagter Polizeistation in Penzing um ganze 80 Quadratmeter verkleinert wurde und eine neue Raumaufteilung erfolgte.

"Sollte Frau Innenministerin lediglich medienwirksam die PolizistInnen besuchen wollen, um ihnen für die wirklich ausgezeichnete Arbeit zu danken, bräuchte sie nicht zusätzlich über hundert Gäste einladen", findet Schuster. Der Sicherheitssprecher plädiert dafür, künftig auf solche "Eröffnungen" zu verzichten und die dafür notwendigen Mittel für die Kriminalitätsbekämpfung zu verwenden.

In diesem Zusammenhang streicht Schuster die besonderen Leistungen der Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei hervor, weil in den letzten Wochen die Sicherheit im U-Bahn-Bereich oftmals zu Unrecht kritisiert wurde.

"Die Zusammenarbeit mit den Wiener Linien funktioniert hervorragend. Die existierende Videoüberwachung hat zu einer sehr hohen Aufklärungsrate bei Straftaten im U-Bahn-Bereich beigetragen. In den letzten sechs Monaten hat die Bereitschaftseinheit über 38.000 Streifenstunden auf den U-Bahnen verbracht und über 500 Personen festgenommen. Das bedeutet, dass bei etwa 2,5 Millionen Fahrgästen täglich im Durchschnitt etwa 3 bis 4 Festnahmen pro Tag erfolgen. Polemische, die Bevölkerung verunsichernde Meldungen entbehren daher jeder Grundlage. Noch mehr wird sich die Präsenz und damit auch das subjektive Sicherheitsgefühl verbessert, wenn die zugesagten 1000 zusätzlichen PolizistInnen ihren Dienst in Wien versehen werden", betont Schuster abschließend.

