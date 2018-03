WGKK: Gesundheitsreform bringt Versorgung nahe bei den Menschen

WGKK-Obfrau Reischl begrüßt Beschluss der Reform im Nationalrat

Wien (OTS) - "Es freut mich sehr, dass die Gesundheitsreform heute im Nationalrat beschlossen wurde. Sie ist ein großer Meilenstein", sagt Ingrid Reischl, Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) und Mitverhandlerin der Gesundheitsreform. "Die Verhandlungen waren nicht immer ganz einfach. Jetzt liegt aber ein Konzept auf dem Tisch, das in mehrfacher Hinsicht gelungen ist: Zum einen bin ich stolz darauf, dass sich die Einbindung der Sozialversicherung in diesen Prozess bewährt hat und nun in weiterer Folge mit Bund und Ländern die nächsten Schritte umgesetzt werden können."

Zum anderen stehen mit der Reform die Patientinnen und Patienten viel stärker im Mittelpunkt als bisher. Denn: "Wir orientieren uns punkto Versorgung in Zukunft nicht mehr an den Einrichtungen, sondern an den Bedürfnissen der Menschen", ergänzt Reischl. Die große Herausforderung bestehe nun darin, den extra- und intramuralen Bereich dahingehend gemeinsam neu zu planen, dass die Leistung dort erbracht wird, wo sie gebraucht wird - wobei gleichzeitig die nötigen finanziellen Mittel volkswirtschaftlich möglichst effizient eingesetzt werden sollen.

Bei Gesundheitsreform geht es nicht ums Sparen

Wichtig ist der WGKK-Obfrau in diesem Zusammenhang die Botschaft, "dass es bei der Gesundheitsreform nicht ums Sparen geht. Vielmehr ist es das Ziel, die Dynamik der Kosten einzubremsen". Und weiter:

"Es wird auch in den kommenden Jahren mehr Geld in das System fließen."

Damit die Reform mit Leben erfüllt werden kann, appelliert Reischl an alle Beteiligten des Gesundheitssystems im Sinne der Patientinnen und Patienten an der Umsetzung mitzuarbeiten.

