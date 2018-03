Nationalrat - Haberzettl: Im Zuge der Gesundheitsreform werden bestehende Mauern abgebaut und Weichen für die Zukunft gestellt

Gesundheitsversorgung und deren hohe Qualität wird für die Patientinnen und Patienten langfristig gesichert

Wien (OTS/SK) - "Wir haben im Augenblick einen Gesundheitsminister, der es seit sehr langer Zeit schafft, in Zusammenarbeit mit den Bundesländern die bestehenden Mauern abzubauen und die Weichen für die Zukunft zu stellen." Das betonte SPÖ-Abgeordneter Wilhelm Haberzettl heute, Freitag, in seiner Rede zur Debatte über die Gesundheitsreform im Nationalrat. "Mit der Schwerpunktsetzung in der Gesundheitsreform 2013 wird für die Patientinnen und Patienten die Gesundheitsversorgung und deren hohe Qualität langfristig gesichert und ausgebaut", sagte Haberzettl. ****

Es werden die Steuern und die Beiträge der Versicherten nun zielgerichteter eingesetzt. Weiters werden Versorgungs- und Finanzziele neu festgelegt und einem Monitoring unterworfen, um die Erreichung der Ziele auch messbar zu machen. "Zum ersten Mal wird eine verlässliche und mittelfristige Planung im Gesundheitswesen möglich sein. Die Versorgung der Patienten wird zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und mit bestmöglicher pflegerischer und medizinischer Qualität sichergestellt", betonte Haberzettl und bedankte sich bei Gesundheitsminister Alois Stöger und seinem Team für die hervorragende Arbeit zur Verbesserung des österreichischen Gesundheitswesens. (Schluss) mis/che

