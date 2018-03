ORF III mit "Aghet" über den Armenier-Genozid und "Don Carlo" mit Plácido Domingo

Am 27. und 28. April im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 27. April 2013, zeigt ORF III um 19.30 Uhr "Land der Berge: Konrad Kain - von der Rax in die Rockies". Vor rund 100 Jahren wanderte Konrad Kain nach Kanada aus, wo er zu höchstem alpinem Ruhm aufstieg. 1913 wurde dem Alpinisten die Erstbesteigung des Mount Robson übertragen. "Land der Berge" folgt den Spuren eines in seiner österreichischen Heimat zu Unrecht vergessenen, in Kanada aber hoch geehrten Bergsteigers.

Im Gedenken an den Beginn des Völkermordes an den Armeniern am 24. April 1915 zeigt ORF III im Samstaghauptabend die Dokumentation "Aghet, ein Völkermord". Der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete 90-minütige Dokumentarfilm "Aghet" (armenisch: "die Katastrophe") von Eric Friedler berichtet um 20.15 Uhr vom Genozid an 1,5 Millionen Armenier im Ersten Weltkrieg, was bis heute von vielen Verantwortlichen und deren Nachkommen geleugnet wird. Dies war der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts und führte neben der Shoah 1948 zur Entstehung der Anti-Genozid-Konvention der UN. "Aghet" beschäftigt sich mit den politischen Motiven für das bis heute andauernde Schweigen. 23 Schauspieler wie Martina Gedeck, Friedrich von Thun, Sylvester Groth, Thomas Heinze, Sandra Hüller, Gottfried John, Burghart Klaußner, Joachim Król, Peter Lohmeyer, Ulrich Noethen, Katharina Schüttler, Charlotte Schwab, Thomas Thieme, Hanns Zischler und Ludwig Trepte verleihen lange verstorbenen Zeitzeugen Stimmen von großer Authentizität.

Danach beschäftigt sich "Mit dem Mut der Verzweiflung" um 21.45 Uhr mit dem Ghetto-Aufstand in Warschau sowie vielen anderen Fällen jüdischen Widerstands - dazu gehören Widerstände der "Internationalen Brigaden" des Spanischen Bürgerkriegs ebenso wie die Résistance in Belgien, Holland und Frankreich und die Untergrundeinheiten im Baltikum, in Polen und in der Sowjetunion.

Um 22.40 Uhr ehrt ORF III mit "Josef Meinrad - Ein Jahrhundertschauspieler" den großen Publikumsliebling, dessen Geburtstag sich am 21. April zum 100. Mal jährte. Regisseur Sigfried Steinlechner begibt sich auf die Spuren des großen Künstlers. In Großgmain, wo Meinrad viele Jahre seines Lebens verbracht hat, sprach er mit Meinrads engstem Vertrauten, dem Pfarrer des Ortes, und erhielt von den Erben Drehgenehmigungen und exklusiven Zugang zu noch nie gesehenen Privatfilmen.

Am Sonntag, dem 28. April, überträgt ORF III um 18.50 Uhr die Salzburger "Pressestunde" anlässlich der bevorstehenden Landtagswahl am 5. Mai. Die Konfrontation der Spitzenkandidaten aller im Landtag und im Nationalrat vertretenen Parteien wird von Gerd Schneider moderiert.

Zum 80. Geburtstag von Montserrat Caballé am 12. April zeigt ORF III dann um 19.45 Uhr mit "Montserrat Caballé - Ein Star feiert" ein Künstlerporträt der spanischen Opernsängerin. Im Anschluss um 20.15 Uhr präsentiert Barbara Rett im Rahmen von "Erlebnis Bühne" Giuseppe Verdis Oper "Don Carlo" mit Plácido Domingo und Grace Bumbry. Don Carlo kämpft mit der Unterstützung von Rodrigo um die Liebe zu Elisabeth de Valois und findet sich im Brennpunkt politischer Machtkämpfe um das von den Spaniern besetzte Flandern wieder. In der Inszenierung aus der Metropolitan Opera New York aus 1983 dirigiert James Levine, neben Domingo und Bumbry sind Mirella Freni, Louis Quilico und Ferruccio Furlanetto zu sehen.

