AK: Keine Aushöhlung der Sonntagsruhe durch die Hintertür

Schlupfloch in Gewerbeordnung dank Sozialpartnereinsatz geschlossen

Wien (OTS) - Die AK begrüßt die Änderungen der Gewerbeordnung, die von der Gewerkschaft gefordert und auch von der Wirtschaft mitgetragen wurden. AK Präsident Rudi Kaske: "Bei der Sonntagsöffnung stehe ich auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die den freien Sonntag als Familientag sehen und weiß zudem, dass auch von den Arbeitgebern im Handel viele gegen eine Sonntagsöffnung sind."

Anlassfall waren die medialen Ankündigungen von Dayli-Chef Haberleitner, dass die Sonntagsöffnung in all seinen 900 Filialen bis Ende des Jahres sein Ziel sei. Einige Filialen hat Dayli bereits an den vergangenen Sonntagen offengehalten. Gesetzliche Grundlage dafür sieht Haberleitner in der Gewerbeordnung, die für Gastgewerbebetriebe vorsieht, dass sie auch eingeschränkt Waren an Sonntagen verkaufen können. Dieses Schlupfloch - im übrigen 2002 eingeführt - hätte allerdings einer Aushöhlung der Sonntagsruhe Tür und Tor geöffnet und auch zu einer Schlechterstellung der Beschäftigten geführt. Verschärft wurde dies durch den Versuch neue ArbeitnehmerInnen mit anderen Kollektivvertragsbedingungen einzustellen und Zuschlagsregelungen zu umgehen.

