Grüne Wien/Maresch: Testbereich Mariahilfer Straße ermöglicht Mitgestaltung

Wie soll die zukünftige Mariahilfer Straße aussehen?

Wien (OTS) - "Im Proberaum zwischen Esterhazygasse und Neubaugasse wird erfahrbar, wie eine verkehrsberuhigte Mariahilfer Straße aussieht. Vor Ort können die Wienerinnen und Wiener ihre Ideen und Anregungen einbringen und die neue Mariahilfer Straße aktiv mitgestalten. Denn die Ergebnisse der Planungswerkstatt fließen in die Planungen der Architekten mit ein", so der Umweltsprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch. "Insgesamt wird nicht nur auf der Mariahilfer Straße selbst die Verkehrsbelastung stark zurück gehen, sondern auch in den angrenzenden Grätzeln. Damit wird die Lebensqualität massiv steigen. Derzeit läuft die Justierung der Verkehrsmaßnahmen in den Bezirken 6 und 7 auf Basis des Feedbacks der BrügerInnen. Die Anregungen und Wünsche werden weitgehend berücksichtigt. Nach Ablauf der Testphase wird es eine Befragung geben. Die FP kann also beruhigt aufhören, Schauermärchen zu verbreiten", so Maresch abschließend.

