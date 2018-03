Hej Sverige!: Natália Kellys Song-Contest-Farewell-Party

Außerdem: Präsentation des Debütalbums "Natália Kelly"

Wien (OTS) - Am 5. Mai 2013 ist es so weit, dann fliegt Natália Kelly nach Malmö, um für Österreich beim "Eurovision Song Contest" mit Startnummer eins im ersten Semifinale am 14. Mai um den Finaleinzug zu singen. Mit im Gepäck hat sie ihre erste eigene CD "Natália Kelly" mit ihrem Song-Contest-Song "Shine" und 14 weiteren brandneuen Tracks, darunter auch Céline Dions "Ne partez pas sans moi" (das Album ist ab sofort im Handel erhältlich). Gestern, am 25. April, luden ORF und Universal Music zur Album-Release- und Farewell-Party ins 25hours Hotel in Wien. Neben ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, dem General Manager von Universal Music Austria, Hannes Eder, ORF-Song-Contest-Redaktionsleiter Stefan Zechner, Produzent und ORF-Song-Contest-Scout Thomas Rabitsch sowie "Shine"-Produzent Alexander Kahr wollten sich auch zahlreiche Medienvertreter Natália Kellys Live-Performance nicht entgehen lassen. Durch den Abend führte Andi Knoll, der auch live aus Malmö die Song-Contest-Semifinale und das große Finale für das ORF-Publikum kommentieren wird.

Natália Kelly über die letzten Wochen vor dem Song Contest: "Bei den Vorbereitungen setze ich meinen Fokus auf mich. Mein Ziel für Malmö ist es, dass ich stolz auf meine Leistung sein kann und auch Österreich mit mir zufrieden ist." und weiter: "Der Song Contest und mein erstes eigenes Album - das ist eine irrsinnig aufregende Zeit für mich und ich erlebe vieles, was auch für mich als Künstlerin eine Bereicherung ist. Meine Schule unterstützt mich total und alle stehen voll hinter mir."

ORF-Redaktionsleiter Stefan Zechner: "Seit Februar bereiten wir uns nun mit Natália intensiv auf den Song Contest vor. Ein Termin jagt den anderen - und das alles auch noch mit der Schule unter einen Hut zu bringen ist nicht einfach, aber sie meistert das mit Bravour und Disziplin. Es ist eine Freude, mit einer so talentierten jungen Künstlerin für diesen Megaevent zusammenzuarbeiten."

Hannes Eder, General Manager von Universal Music Austria: "Ich habe vorige Woche 'Shine' bei einem internationalen Meeting meinen Kollegen vorgespielt und der Song ist sehr gut angekommen - das ist für mich das beste Zeichen für Malmö. Auf jeden Fall ist Natália ein Supertalent und wir können alle stolz auf sie und ihr erstes Album sein."

Natália Kelly bei "Willkommen Österreich" und "Dancing Stars"

Bis zu ihrer Abreise nach Malmö hat Natália Kelly noch einen vollen Terminkalender - denn neben zahlreichen Promotionterminen, der Schule und einem Probemarathon ist die Niederösterreicherin unter anderem am Dienstag, dem 30. April, um 22.00 Uhr zu Gast bei "Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann", wo sie gemeinsam mit Russkaja "Shine" performen wird, und am Freitag, dem 3. Mai, singt sie ihren Song-Contest-Titel im Showprogramm des ORF-eins-Events "Dancing Stars" (live ab 20.15 Uhr in ORF eins).

Der "Eurovision Song Contest" in ORF eins

Natália Kelly eröffnet am Dienstag, dem 14. Mai, um 21.00 Uhr in ORF eins mit Startnummer eins das erste Semifinale beim "Eurovision Song Contest" in Malmö und singt um einen Platz für das große Finale am Samstag, dem 18. Mai. Mit ihrem Song "Shine" muss sie die internationalen Jurys gleichermaßen wie das Publikum überzeugen -denn auch heuer werden in jedem Land die Punkte zu 50 Prozent von einer Jury und zu 50 Prozent vom Publikum mittels Televote vergeben und nur die Top Ten jedes Semifinales steigen ins Finale auf.

Andi Knoll kommentiert die Song-Contest-Events, die am 14. (erstes Halbfinale), 16. (zweites Halbfinale) und 18. Mai (Finale) live ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF eins stehen, für das ORF-Publikum. "And here are the results of the Austrian vote", mit diesen Worten meldet sich auch heuer wieder Kati Bellowitsch, um beim Finale die österreichischen Punkte zu verkünden.

Ein ausführliches Video des gestrigen Abends ist unter http://oe3.ORF.at abrufbar.

