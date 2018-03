FP-Heinreichsberger: Wilhelminenspitals-Konzept ist nicht ausgereift

FPÖ fordert Kostenplan sowie neuerliche Prüfung von schützenswerten Objekten

Wien (OTS/fpd) - Schlecht oder nicht informiert, oder bestens informiert aber bewusst, wird in altgewohnter Manier versucht, unsachlich und inhaltlich falsch politisches Kleingeld zu machen, sagt heute der Klubobmann der FPÖ-Ottakring Mag. Georg Heinreichsberger bezugnehmend auf die gestrige Aussendung der Ottakringer SPÖ-Klubobfrau Haase.

Die FPÖ hat nicht gegen das Wilhelminenspital oder gegen eine medizinische Versorgung von Patienten gestimmt, sondern gegen eine Festsetzung zur Annahme und Zuweisung an die MA 21 des Rotdruckes Plan Nummer 7880 ohne Berücksichtigung und ohne neuerliche Prüfung von schützenswerten Objekten auf dem Gelände, erklärt die Bausprecherin der FPÖ-Ottakring, Michaela Gruber. Generell ist das Spitalskonzept 2030 aber ein nicht ausgereiftes und es macht den Anschein, dass es durch eine Husch-Pfusch Aktion beim Wilhelminenspital massiven Nachbesserungsbedarf gibt, um es nicht ein Fass ohne Boden werden zu lassen. Der Umbau findet im wahrsten Sinne des Wortes rund um die Patienten statt - eine unerträgliche Situation! Die Gesamtkosten für die neue Spitalsküche etwa betragen satte 25 Millionen Euro, zusätzlich werden sogenannte Übergangsgebäude gebaut, jedoch mit begrenzter kurzer Lebensdauer und neu eröffnete Stationen werden wieder geschlossen.

Schlussendlich kann die zuständige SPÖ-Stadträtin Wehsely noch nicht einmal sagen, was der Umbau des Wilhelminenspitals kosten wird und verweigert die Auskunft mit den Worten "Da könnte ich mir gleich selbst ins Knie schießen". Kein Unternehmen würde so agieren, wie die Stadt Wien und einfach mal drauf los bauen, ohne einen entsprechenden Kostenplan und ohne Kostenvoranschlag, nach dem Motto "wird am Ende schon ein stolzer Preis rauskommen, zahlen eh nur die Wienerinnen und Wiener". "Mit so einer Einstellung kann man gleich zu Baubeginn Konkurs anmelden. Zu solcher Steuergeldverschwendung und Misswirtschaft wird die FPÖ daher nicht einfach Ja und Amen sagen, denn Wien braucht kein weiteres Skylink-, Feuerwache-, Pratervorplatz- oder Stadthallenbad-Debakel", hält Heinreichsberger abschließend fest. (Schluss) hn

