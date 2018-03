Stronach/Lugar: Koppelung der Gesundheitskosten mit dem BIP ist kein Lösungsansatz

wien (OTS) - In seiner zweiten Wortmeldung zur Debatte zur Gesundheitsreform sprach Team-Stronach Klubobmann Robert Lugar Gesundheitsminister Stöger jede Lösungskompetenz ab. "Es wäre endlich an der Zeit", so Lugar, die vom Rechnungshof geforderten Reformen umzusetzen". Lugar an Stöger: "Statt dessen sagen Sie, man soll die Gesundheitskosten an das Bruttoinlandsprodukt koppeln. Nach dem Motto: Wir legen einen Deckel oben drauf und das war s dann."

Angesichts ständig steigender Kosten im Medizinbereich - allein schon durch die höhere Lebenserwartung - falle, so Lugar, dem Minister nichts anderes ein, als die Verantwortung für diesen Bereich an die Länder abzuschieben und über den ganzen Komplex eine zusätzlichen Verwaltungskörper einzurichten. Lugar: "Sie sind ein Minister, der keinen einzigen Lösungsansatz hat!"

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080