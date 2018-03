Mietervereinigung begrüßt neue Plattform, endlich geeignetes Gegenüber für faire Verhandlungen.

Aber: Faires Wohnen braucht gute Regeln!

Wien (OTS) - Positiv zur Gründung der neuen Immobilienplattform äußert sich die Mietervereinigung. Endlich wissen wir, wer ein echter Ansprechpartner ist wenn es darum geht sozialpartnerschaftliche Verhandlungen für Faires Wohnen zu führen. Denn in der Tat ist im Wohnrecht Handlungsbedarf gegeben. "Wenn wir naturgemäß deutlich andere Positionen zu einem fairen Wohnrecht haben, ist es dennoch zu Begrüßen, dass wir nun eine Institution haben mit denen wir reden können", erklärt der Präsident der Mietervereinigung Georg Niedermühlbichler. Zu den heute präsentierten Forderungen ist aber dennoch klar festzuhalten, dass diese nicht geeignet sind Wohnen tatsächlich leistbarer zu machen.

Wohnen ist ein Grundrecht und darf nicht der Profitgier geopfert werden.

Wohnen ist für alle Menschen wichtig und bedarf daher einer Regelung. Auch der private Wohnungsmarkt ist wichtiger Teil und muss daher auch seinen Beitrag leisten. In Österreich gibt es immerhin rund 600 000 Wohnungen die von privaten Hauseigentümern vermietet werden und auch diese Mieter müssen weiterhin geschützt werden. Daher sind die Forderungen der Mietervereinigung nach einer wirklichen Mietobergrenze weiterhin wichtig und richtig.

Klare Zuschläge erhöhen die Transparenz und ermöglichen für die Mieter eine bessere Übersicht über die zu bezahlende Miete. Außerdem muss auch der Betriebskostenkatalog neu überarbeitet werden, denn die Versicherungen die ausschließlich die Risken der Vermieter decken dürfen nicht mehr dem Mieter weiterverrechnet werden.

Immerhin sind wir und bei der Forderung der Abschaffung der Mietvertragsgebühr jetzt schon einig hält Niedermühlbichler fest.

Wenn Mieterschützer und Vermietervertreter wirklich an fairen Lösungen interessiert sind werden wir sicher in alter österreichischer Sozialpartnerschaftlichen Tradition gute Lösungen für faires Wohnen in der Zukunft finden.

