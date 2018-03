FP-Mahdalik warnt Rot-Grün vor "Russischem Rad-Roulette" am Ring

Verletzte und Tote wahrscheinlich

Wien (OTS) - Wenn Vassilakou die Radwegbenützungspflicht am Ring oder anderen Hauptverkehrsadern aufheben will, ist sie für verletzte oder gar tote Radfahrer dort persönlich verantwortlich, warnt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Es wäre irrwitzig, die Radfahrer etwa am Ring zwischen Fiakern, Reisebussen, Lkw, Autos und Motorrädern massiven Gefahren auszusetzen, nur weil die Grünen ihre verschwitzten Radphantasien ausleben wollen. Völlig unklar ist zudem. wie man und "langsame" und "flotte" Radfahrer unterscheiden will.

Lungert der grüne Fahrradflüsterer Chorherr etwa beim Ringturm oder der Urania herum und teilt mit geschultem Auge ein, welcher Radfahrer auf einer Ringfahrbahn sein Leben riskieren darf und welcher Pedalritter am 8,5 Mio. Euro teuren Ringradweg-Neu fahren muss? Am Schluss wird es so sein, dass auch das alte Muatterl mit dem Klappradl und berucksackte Touristen auf Citybikes über den Ring zuckeln dürfen. Mahdalik fordert die SPÖ daher auf, bei diesem "Russischen Rad-Roulette" der Grünen nicht mitzuspielen. (Schluss)otni

