Nationalrat - Csörgits zu Gesundheitsreform: Sicherung und Ausbau eines hervorragenden Systems

Wien (OTS/SK) - "Die Österreicherinnen und Österreicher können sich auf ihr Gesundheitssystem verlassen", erklärte SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits heute, Freitag, im Nationalrat. Im Fokus der Reform stünde die Leistungserweiterung bei gleichzeitiger Kostendämpfung. Gesundheitsminister Alois Stöger gebühre Dank für seine Kompetenz und Ausdauer. ****

Die stärkere Zusammenarbeit zwischen Ländern und Sozialversicherungen hob Renate Csörgits als wichtigen Teil der Gesundheitsreform hervor. "Kooperation und Koordination" würden dabei im Mittelpunkt stehen. So würden sinnlose und teure Doppelgleisigkeiten bei Spitälern und niedergelassenen Ärzten abgebaut. Im Gegenzug werde das Angebot an medizinischer Versorgung, etwa durch Gruppenpraxen, ausgebaut. Die Gesundheitsreform sichere damit ein "auch in Zukunft stabiles und hervorragendes System, auf das sich die Menschen in Österreich auch weiterhin verlassen können", sagte Renate Csörgits.

Erweiterungen in den Bereichen Kinderimpfprogramme und Zahnambulatorien seien ebenso hervorzuheben wie die Einführung der Elektronischen Gesundheitsakte und die erfolgreiche Sanierung der Krankenkassen, sagte Csörgits. Mit Kompetenz, Ausdauer und einem "unheimlichen Verhandlungsgeschick" habe Gesundheitsminister Alois Stöger diese wichtige Reform durchgesetzt, erklärte die SPÖ-Sozialsprecherin.

Gesundheitsförderung und Prävention stehen nun stärker im Mittelpunkt, erklärte Csörgits, dafür sei ein Fonds mit 150 Millionen Euro ausgestattet. "Dies alles geschieht zum Wohle aller Österreicherinnen und Österreicher", ist die SPÖ-Sozialsprecherin überzeugt. (Schluss) gbb

