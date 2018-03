VÖZ-Grünberger: Geistiges Eigentum vor Ausbeutung schützen

VÖZ fordert am Welttag des geistigen Eigentums Leistungsschutzrecht für Presseverlage und einen bildungspolitischen Aktionsplan zum geistigen Eigentum

Wien (OTS) - Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) nimmt den Welttag des geistigen Eigentums am 26. April zum Anlass, um einen bildungspolitischen "Aktionsplan zur Sicherung des geistigen Eigentums" und ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage zu fordern.

Was für die meisten Sektoren der Kreativwirtschaft - wie der Musik- und Filmindustrie - längst eine Selbstverständlichkeit ist, müsse auch für die österreichischen Presseverlage gelten, nämlich ein Leistungsschutzrecht, unterstrich VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger: "Nur mit einem wirkungsvollen Leistungsschutzrecht kann das geistige Eigentum der Medienhäuser verlegerischer Herkunft vor der gewerblichen Ausbeutung durch Dritte geschützt werden." Dabei kann Österreich von der Debatte in Deutschland, wo das Leistungsschutzrecht vor wenigen Wochen sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat beschlossen wurde, lernen. "Wir wollen die deutsche Lösung nicht eins zu eins kopieren, wir wollen es besser machen. Dafür brauchen wir ein Schutzrecht für Presseerzeugnisse, das keine Schlupflöcher zulässt." Ausnahmen bedeuten Rechtsunsicherheit und könnten sich zu jahrelangen Beschäftigungsprogrammen für Gerichte und Anwälte auswachsen, was nicht im Sinne des Gesetzgebers sein kann, argumentierte Grünberger für eine unmissverständliche Rechtslage.

Dem Argument, das Leistungsschutzrecht könnte Startup-Unternehmen beschneiden, hält Grünberger entgegen: "Die widerrechtliche Verwendung von fremdem Eigentum hat nichts mit Innovationskraft oder Geschäftstüchtigkeit zu tun, das ist Diebstahl. Das gilt im Internet gleichermaßen wie im normalen Wirtschaftsleben."

Bildungspolitischer Aktionsplan zur Sicherung des geistigen Eigentums

Darüber hinaus forderte der VÖZ-Geschäftsführer einen bildungspolitischen "Aktionsplan zur Sicherung des geistigen Eigentums". Ziel müsse sein, Kindern und Jugendlichen den Wert von geistigen Erzeugnissen - seien diese journalistischer oder künstlerischer Natur - bewusst zu machen. Diese Bewusstseinsbildung solle im Schulunterricht und auch durch eine breit angelegte Info-Kampagne vorangetrieben werden. "Wer Content professionell erstellt, macht dies nicht, um der brotlosen Liebhaberei am Journalismus zu frönen. Er schafft damit Inhalte, die einen monetären Wert haben. Doch dieser Wert wird vielfach nicht anerkannt. Daher ist die Politik gefordert, Bewusstseinsbildung zu betreiben, denn die illegale Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken fügt unserer Volkswirtschaft massiven Schaden zu." Film-, TV-Serien-, Tonträger- und Softwareproduzenten entgingen allein im Jahr 2008 durch Piraterie EU-weit Einnahmen von rund zehn Milliarden Euro. Dies entspricht einem durch Piraterie verursachten Verlust von EU-weit 185.000 Arbeitsplätzen.

Hoffnungsvoll stimmt Grünberger eine Untersuchung der "Aegis Media": Die unter 24-Jährigen gaben bei dieser Umfrage überwiegend an, dass sie zahlen würde, um eine Tageszeitung online lesen zu können. "Dieses Ergebnis gibt Mut am eingeschlagenen Kurs weiterzuarbeiten, damit die Bedeutung des geistigen Eigentums in den Köpfen der Bevölkerung weiter wächst und gedeiht."

Rückfragen & Kontakt:

Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ)

Mag. Andreas Csar

Mobil: +43 664 33 29 419

Email: andreas.csar @ voez.at