Kerkeling und die Krönung - acht Stunden live im ORF

Ab 9.05 Uhr in ORF eins, Highlights um 22.35 Uhr

Wien (OTS) - Von Prinz Charles bis Kronprinzessin Masako von Japan wird sich am Dienstag, dem 30. April 2013, der weltweite Hochadel in Amsterdam einfinden - gibt es doch seit mehr als 30 Jahren wieder eine Krönung, genauer gesagt Inthronisation, zu feiern. In ORF 2 können die ORF-Zuseherinnen und -Zuseher ab 9.05 Uhr rund acht Stunden lang mitfeiern, wenn "Willem-Alexander und Máxima - das neue Königspaar" die Regentschaft feierlich von Königin Beatrix der Niederlande übernehmen. Lisbeth Bischoff und Birgit Fenderl, die einmal mehr durch ein blaublütiges Großevent führen, bekommen diesmal prominente Unterstützung: Neben Roland Adrowitzer wird sich Hape Kerkeling, der Anfang der neunziger Jahre als Königin Beatrix verkleidet in einem Versteckte-Kamera-Streich über Nacht berühmt wurde, als ORF-Sonderkorrespondent live von den Schauplätzen der Feierlichkeiten melden.

Um 22.35 Uhr stehen dann noch einmal die Highlights auf dem Programm von ORF 2.

Bereits am Montag, dem 29. April, porträtiert "heute leben" den ORF-Sonderkorrespondenten Hape Kerkeling, mischt sich der "Kulturmontag" unter Amsterdams Künstler und beschäftigt sich "Thema" mit dem niederländischen Königshaus.

Sonderkorrespondent Hape Kerkeling: "Fühle mich geehrt"

Ein König seines Fachs ist zweifellos auch Hape Kerkeling, der 1991 mit einem Versteckte-Kamera-Streich weltberühmt geworden ist: Als Königin Beatrix verkleidet fuhr er mit einer angemieteten und beflaggten Staatskarosse beim damaligen deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in Berlin vor, der zu diesem Zeitpunkt auf den echten königlichen Staatsgast wartete, um mit ihm dort "lecker Mittagessen" zu gehen. Auf youTube ist der Clip noch immer ein Hit. Exklusiv für den ORF wird Kerkeling mehr als 20 Jahre danach den Event als Sonderkorrespondent begleiten und sich immer wieder live von den Schauplätzen melden. Möglich geworden ist dieser journalistische Coup durch eine zeitgerechte Anfrage von ORF-Adelsexpertin Lisbeth Bischoff, die wieder gemeinsam mit Birgit Fenderl durch die Live-Übertragung führen wird, und durch die Tatsache, dass Kerkeling ein echter ORF-Fan ist: "Ganz ehrlich, ich fühle mich geehrt, dass der ORF mich gefragt hat, live aus Amsterdam zu berichten. Mich vom königlichen Palast, von der Nieuwe Kerk und von all diesen besonderen Orten, an den nun diese 'Inhuldiging' oder Krönung, wie wir es nennen, stattfindet, zu melden, ist für mich eine große Ehre und ist mindestens so bedeutsam wie der Tag, an dem ich Matura gemacht habe und Kinderkommunion hatte. Schon sehr bedeutsam."

Von Hakvoort bis zum NL-Botschafter: Prominente Gäste im ORF-Studio

Ab 9.05 Uhr melden sich Birgit Fenderl ("Die Niederlande werden wieder einmal ihrem Ruf als liberaler Staat gerecht - eine bürgerliche Katholikin aus Argentinien wird Königin und ist das beliebteste Mitglied der Royals.") und Lisbeth Bischoff ("Mehr als 30 Jahre nach der letzten im ORF übertragenen ist die Amtseinführung eines neuen Königs durchaus als epochal zu bezeichnen.") am Dienstag, dem 30. April, aus dem "königlichen" ORF-Studio. Zahlreiche prominente Experten begleiten die beiden - und die ORF-Zuschauer -während der insgesamt rund achtstündigen Übertragung. Darunter Musical-Star Maya Hakvoort und Marc Komrij, ihr Ehemann und Manager, die Motivforscherin Helene Karmasin, Eduard Habsburg, Karl Hohenlohe, Bestsellerautor Georg Markus, Modedesigner Claus Tyler, Historiker Karl Vocelka, der niederländische Botschafter in Österreich Peter Paul van Wulfften Palthe sowie ORF-"Weltjournal"-Chef Walter Erdelitsch.

Der Ablauf der Amtseinführung

10.00 Uhr

Abdankung Ihrer Majestät Königin Beatrix im Moseszaal der Royal Palace Amsterdam. Anwesend sind u. a. der Ministerrat, die Mitglieder der königlichen Familie, die Gouverneure und Premierminister von Aruba, Curacao und St. Maarten. Nach einer kurzen Ansprache der Königin dankt diese mit ihrer Unterschrift offiziell ab.

10.30 Uhr

Willem-Alexander, Máxima und die nunmehrige Prinzessin Beatrix von Oranien-Nassau, Prinzessin zur Lippe-Biesterfeld, zeigen sich am Balkon des königlichen Palastes in Amsterdam. Nach Ansprachen von Willem Alexander und Beatrix gesellen sich die drei Töchter des neuen Königspaares, Amalia, Alexia und Ariane zu ihren Eltern.

13.30 Uhr

Eröffnung einer gemeinsamen Sitzung der Vertreter aller Länder des Königreichs.

13.50 Uhr

Prinzessin Beatrix und weitere Mitglieder der Königlichen Familie begeben sich zur Nieuwe Kerk. Danach folgen der neue König und sein Gefolge.

14.00 Uhr

Vereidigung und Amtseinführung des Königs in einer gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern der Königlichen Länder in der Nieuwe Kerk.

15.30

Der König und sein Gefolge begeben sich in den Königlichen Palast.

"Willem-Alexander und Máxima - das neue Königspaar: Die Highlights" um 22.35 Uhr in ORF 2

Neben den einprägsamsten Bildern der Amtseinführung stehen u. a. die Aufführung des im Vorfeld so umstrittenen Königsliedes in Anwesenheit des Königspaares, deren Teilnahme an einem Festzug zu Wasser und die abschließenden Feierlichkeiten in Amsterdam auf dem Programm.

ORF.at und ORF TELETEXT informieren im Rahmen der aktuellen Berichterstattung ausführlich über die Krönungsfeierlichkeiten in den Niederlanden, die ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) bringt die Übertragung des ORF-Fernsehens als Live-Stream.

