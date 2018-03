ORF Ö1-Mittagsjournal 12.00 h

ORF Funkhaus Wien (OTS) - Mittagsjournal / Freitag, 26.Apr 2013 12:00.00

Wetter - Jörg Stibor

Hintergründe Bankgeheimnis-Brief - Stefan Kappacher

Modgespräch mit Stefan Kappacher dazu

Mikl-Leitner zu Brief/ Maßnahmen gg. Sozialtourismus -

Barbara Gansfuss

Hundstorfer und Mitterlehner zu Pflegekarenz - Andreas Jölli Syrien: Einsatz von Giftgas ? - Elisabeth Manas

Spanien vor neuem Sparpaket - Josef Manola

EJ Hinweis - Brigitte Fuchs

Venezuela nach Maduros Wahlsieg - Verena Gleitsmann

Bangladesh: Suche nach weiteren Opfern - Robert Uitz

Moskau Brand in Psychiatrie - Markus Müller

Haftbedingungen in ägyptischem Gefängnis -

Karim El Gawhary

NR Gesundheitsreform / Stöger Misstrauensantrag -

Eva Haslinger

ÖBB Bilanz 2012 - Ellen Lemberger

Tischler KV - Birgit Pointner

Bio-Schmäh u Schönfärberei mit Lebensmitteln -

Nadja Elgendy / Gelesen: Daser

40 Jahre Serapionstheater - Katharina Menhofer

Wetter - Jörg Stibor

Nachrichten - Paul Kraker

Englische Nachrichten - Paul Brennan

Französische Nachrichten - Elisabeth Kerrvarec

Moderation: Christian Williwald

Regie: Klaus Webhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Ö1-Journal-Produktion