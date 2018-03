Der "Bürgeranwalt": Viel Lärm um Bauunternehmen

Am 27. April um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten "Bürgeranwalt"-Ausgabe am Samstag, dem 27. April 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Fällen:

Viel Lärm um Bauunternehmen

Ein Wohnhaus in Graz und das Areal einer Baufirma, direkt daneben, beschäftigen seit geraumer Zeit Volksanwältin Stoisits. Die Mieter im Wohnhaus beschweren sich seit Jahren über Staub und Lärm vom Nachbargrund. Aber wieso war rechtlich jahrelang unklar, was der Bauunternehmer darf und was nicht? Darüber diskutiert die Volksanwältin mit der Leiterin der Bau- und Anlagenbehörde der Stadt Graz, Mag. Verena Ennemoser.

Baum zerstört Grab

Eine riesige Fichte am verlassen wirkenden Nachbargrab zerstört die Begräbnisstätte des "benutzungsberechtigten" Johann L. auf dem Wiener Zentralfriedhof. Schon vor Jahren hat sich der Pensionist deshalb an die Wiener Friedhöfe gewandt. Er möchte, dass der große, dicke Baum entfernt und sein Grab wieder repariert wird. Das verweigert aber die Friedhofsverwaltung.

Mängel in Wohnhausanlage?

Vor ein paar Monaten hat die "Bürgeranwalt"-Redaktion über Mieter einer Genossenschaftswohnung in Graz berichtet, deren Miet-Kauf-Wohnungen Mängel wie Schimmelbildung oder fehlende Lärm-und Feuchtigkeitsisolierungen aufweisen würden. Ein Mangel oder, wie die Genossenschaft meint, "falsches Benutzerverhalten" ?

Der "Bürgeranwalt" fragt nach: Sind die beschriebenen Mängel inzwischen beseitigt?

