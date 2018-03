Nationalrat - Oberhauser: Minister Alois Stöger hat Gesundheitswesen wieder in die richtigen Bahnen gelenkt

Belastungen der Menschen im Gesundheitsbereich waren unter FPÖ-Regierungsbeteiligung am schlimmsten

Wien (OTS/SK) - "Herr Minister, Sie haben meine grenzenlose Hochachtung dafür, dass Sie mit Ihrer unendlichen Ruhe und Zähigkeit die Dinge zustande gebracht haben, an denen Schwarz-Blau nicht einmal kratzen konnte", sagte SPÖ-Gesundheitssprecherin Sabine Oberhauser heute, Freitag, im Nationalrat anlässlich des von der FPÖ eingebrachten Misstrauensantrags gegen Gesundheitsminister Alois Stöger. Gleichzeitig erinnerte Oberhauser an die Verfehlungen der schwarz-blauen Regierung im Gesundheitsbereich: "Während unter FPÖ-Regierungsbeteiligung Leistungen reduziert wurden, Selbstbehalte erhöht wurden und die Krankenkassen stets in den roten Zahlen waren, hat Minister Alois Stöger die Dinge angegriffen, die sich die FPÖ nicht anzugreifen getraut hat." ****

In Richtung der FPÖ appellierte Oberhauser: "Vergleichen Sie doch das, was uns Ihre Partei geboten hat mit der herausragenden Qualität der Minister und Ministerinnen unserer Bundesregierung. Die Belastungen der Menschen im Gesundheitsbereich waren unter Schwarz-Blau am schlimmsten. Wir hingegen haben gemeinsam mit den Ländern, dem Finanzministerium, dem Bund und der Sozialversicherung Wege aufgezeigt, um den Patienten bzw. die Patientin in den Mittelpunkt zu stellen", ist die Gesundheitssprecherin überzeugt.

Gesundheitsminister Alois Stöger habe - im Gegensatz zu diversen FPÖ-Ministern und Ministerinnen - eine hervorragende Bilanz vorzuweisen: Ihm sei es gelungen die Krankenkassen zu sanieren, die Leistungen in der Zahngesundheit zu erhöhen und eine Gesundheitsreform zu initiieren, an der sich alle Minister und Ministerinnen davor die Zähne ausgebissen hätten. (Schluss) rp/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493