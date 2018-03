Podgorschek: Bezieher deutscher Renten nicht im Regen stehen lassen

Nach zentraler Beratungsstelle ist jetzt eine echte Entlastung notwendig

Wien (OTS) - "Es ist erfreulich, dass im Nationalrat jetzt auf unsere Initiative hin die Einrichtung einer zentralen Beratungsstelle für heimische Bezieher deutscher Renten erreicht wurde. Das darf aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Jetzt ist auch eine echte Entlastung nötig", erklärt der freiheitliche Finanzsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek. Immerhin seien ungefähr 150 000 Pensionisten betroffen.

Vor allem in zwei Punkten sei noch Verbesserungsbedarf gegeben. "Wir bleiben bei unserer Forderung, dass nur der um den pauschalen Freibetrag in Deutschlandverringerte Betrag der Rente für die Berechnung des erhöhten Steuersatzes (Progressionsvorbehalt nach DBA) herangezogen wird", so Podgorschek. Diese Maßnahme garantiere eine echte und direkte Entlastung dieser Pensionisten.

Außerdem sei Finanzministerin Maria Fekter dringend aufgerufen, endlich eine abschließende Lösung im Sinn der heimischen Pensionisten mit ihrem deutschen Amtskollegen zu finden. "Angeblich wird bereits seit einem Jahr verhandelt. Es ist an der Zeit zu einem Abschluss zu kommen", so Podgorschek abschließend.

