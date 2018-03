Wr. Gemeinderat - SP-Vettermann: Neubauprogramm sieht acht neue Schulen in Wien vor

53 Millionen heuer in die Schulsanierung investiert - insgesamt 700 Millionen für neue Bildungseinrichtungen

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien wächst erfreulicherweise, und damit auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler - im Gegensatz zu anderen Bundesländern", so der Wiener SP-Gemeinderat Heinz Vettermann in der Sitzung des Wiener Gemeinderates am Freitag. Daher sehe das Neubauprogramm acht neue Schulen in Wien vor. Insgesamt investiert Wien 700 Millionen in neue Bildungseinrichtungen.

Dabei sei es nicht entscheidend, ob neuer Schulraum in Leichtbauweise oder Ziegelbauweise errichtet werden, so Vettermann: "Wir wissen, dass sich Schülerinnen und Schüler in Klassenräumen in Leichtbauweise meist wohler fühlen als in so manchem Schulgebäude aus der Monarchie." Die Stadt Wien baue jedoch nicht nur neue Schulen, sondern investiere auch in die Schulsanierung. So werden im Jahr 2013 laut Vettermann 53 Millionen in die Sanierung von 156 Stadtorten investiert.

