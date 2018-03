Sozialfonds - SP-Schicker: "Sind bei unseren WählerInnen zu Hause"

Wien (OTS/SPW-K) - "Offensichtlich haben viele VP-MandatarInnen im Bezug auf ihre Wohnsituation etwas zu verbergen, wie offenbar auch der VP-Bundesparteiobmann, denn sonst würde doch nicht so ein Thema ausgegraben, wie der Sozialfonds im SPÖ-Gemeinderatsklub", so der Wiener SPÖ-Klubvorsitzende Rudi Schicker.

"Schon 1987 hat der SPÖ-Rathausklub einen freiwilligen Sozialfonds eingerichtet, der durch Beiträge von GemeinderätInnen und BezirksvorsteherInnen gespeist wird, die in Gemeindewohnungen wohnen", berichtet Schicker. Aus diesem Fonds werden wichtige Sozialprojekte wie etwa im behinderten und im sonderpädagogischen Bereich oder etwa bei der Entwicklungszusammenarbeit gefördert. "Als SPÖ ist es für uns ganz wesentlich, dass unsere MandatarInnen in dem Wohnungsumfeld verbleiben, in dem auch ihre WählerInnen zu Hause sind und sich ihr soziales Umfeld abspielt. VP-MandatarInnen ziehen offenbar lieber in Villenviertel und in die Cottage - weil das für sie anscheinend "standesgemäß" ist", so Schicker. "SPÖ-MandatarInnen haben diese Selbstbestätigung nicht nötig. Wir sind bei unseren WählerInnen zu Hause", Schicker abschließend.

(Schluss)

