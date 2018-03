Nominierungen für die Rose d'Or vorgestellt

Genf, Schweiz (ots) - EUROVISION, Organisator der renommierten internationalen Auszeichnung für Unterhaltungsprogramme, gab heute die Nominierungen für die Rose d'Or 2013 bekannt.

Die Preisträger werden bei den 52. Rose d'Or Awards gekürt, die am 30. Mai 2013 in Brüssel stattfinden. Die Rose d'Or Awards stehen für höchste Standards und herausragende Leistungen in der Unterhaltungsprogrammindustrie.

Annika Nyberg Frankenhaeuser, Media Director von EUROVISION: "Die Qualität und Anzahl der Vorschläge, die wir 2013 erhalten haben, ist aussergewöhnlich und die Wahl der Jury fiel auf erstklassige Topkandidaten. Die Rose d'Or Awards sind unter Programm-Machern die begehrtesten Auszeichnungen, da sie in der Unterhaltungsbranche den Gipfel des Erfolgs symbolisieren."

Die diesjährigen Rose d'Or Awards werden in den folgenden Kategorien verliehen: Game Show, Reality & Factual Entertainment, Sitcom, Comedy, Entertainment und Arts. Die Nominierungen kommen von so weit her wie Australien, USA, Spanien, Deutschland, Österreich, Belgien und den Niederlanden. Das Vereinigte Königreich führt das Feld mit 10 Programmen an, die es bis in die Endrunde geschafft haben.

Die Gewinner werden im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung bekannt gegeben. Gastgeberin ist der niederländische Fernsehstar Lucille Werner, und auch Prinzessin Astrid und Prinz Lorenz von Belgien werden dem Ereignis beiwohnen.

Sie können sich für die Rose d'Or anmelden auf www.rosedor.com und erhalten damit automatisch Zugang zum Media Summit Focus Day. Der Media Summit ist eine Veranstaltung, auf der Programmmacher und Contentproduzenten von revolutionären Innovatoren und Visionären lernen können.

Liste der Nominierungen

|GAME SHOW | | | |Oh Sit! |The Gurin Company, 405 |USA | | |Productions, Raquel Productions, | | | |Warner Horizon für The CW | | |Joko gegen Klaas -|Endemol Deutschland /Florida TV |Deutschland | |Das Duell um die |GmbH für ProSieben | | |Welt | | | |Smart Face |Dori Media/Producciones Mandarina|Spanien | | |für Cuatro | |

|REALITY AND | | | |FACTUAL | | | |ENTERTAINMENT | | | |Derren Brown: |Objective Productions für Channel|Vereinigtes | |Apocalypse Part 1 |4 |Königreich | |Make Bradford |Love Productions für Channel 4 |Vereinigtes | |British | |Königreich | |Jobs without |Sputnik Media für Eén |Belgien | |Frontiers | | |

|SITCOM | | | |Spy |Hat Trick Productions für British|Vereinigtes | | |Sky Broadcasting |Königreich | |The Thick of It |British Broadcasting Corporation |Vereinigtes | | | |Königreich | |Twenty Twelve |British Broadcasting Corporation |Vereinigtes | | | |Königreich |

|COMEDY | | | |Cardinal Burns |Left Bank Pictures für Channel 4 |Vereinigtes | | | |Königreich | |The Revolution |Hat Trick Productions für British|Vereinigtes | |Will Be Televised |Broadcasting Corporation |Königreich | |What If? |Shelter für VMMa |Belgien |

|ENTERTAINMENT | | | |The Dino Show |Men at Work TV Produkties für NTR|Niederlande | |Let's Dance for |Whizz Kid Entertainment für |Vereinigtes | |Sport Relief |British Broadcasting Corporation |Königreich | |Gruen Sweat |Zapruder's Other Films/ABC für |Australien | | |Australian Broadcasting | | | |Corporation | |

|ARTS | | | |Freddie Mercury: |Eagle Rock Entertainment für |Vereinigtes | |The Great |British Broadcasting Corporation |Königreich | |Pretender | | | |London: The Modern|BBC Films/BFI/Nitrate Film für |Vereinigtes | |Babylon |British Broadcasting Corporation |Königreich | |Just Ballet |Seven Film- und Postproduction |Österreich | | |GmbH für ZDF/3SAT | |

Weitere Informationen zu den Nominierungen finden Sie auf unserer Website: www.eurovision.com

Über EUROVISION

EUROVISION, betrieben von der Europäischen Rundfunkunion (EBU), ist der branchenweit führende Vertreiber und Produzent von erstklassigen Live-Übertragungen von Sportereignissen und Nachrichten sowie Unterhaltungs-, Kultur- und Musiksendungen.

Das Satelliten- und Glasfasernetz von EUROVISION ist weltweit das größte und zuverlässigste seiner Art und ist überall direkt mit den öffentlichen Rundfunkanstalten verbunden.

Das aus erfahrenen Medienfachleuten bestehende Team von EUROVISION erwirbt und verwaltet Medienrechte im Auftrag von EBU-Mitgliedern und bietet der Rundfunkindustrie Dienstleistungen im Bereich Netzwerk, Übertragung und Events.

www.eurovision.com und www.ebu.ch @EBU_Eurovision #ebu #eurovision

