Nationalrat - Minister Stöger: Gesundheitsreform stellt Weichen für mehr Qualität und mehr Leistungen

Bund, Länder und Sozialversicherung ziehen an einem Strang - "Versorgung der Menschen wird abgesichert und weiter verbessert"

Wien (OTS/SK) - Heute, Freitag, beschließt der Nationalrat die Gesundheitsreform. "Heute ist ein historischer Tag in der Geschichte des österreichischen Gesundheitssystems. Mit dem Beschluss der Gesundheitsreform stellen wir die Weichen für mehr Kooperation, mehr Qualität und einen weiteren Leistungsausbau. Die Menschen können sich auf ihr Gesundheitssystem verlassen", betonte Gesundheitsminister Alois Stöger im Plenum des Nationalrats. Einschnitte, die es in vielen anderen Ländern der EU gibt, werde es in Österreich nicht geben, im Gegenteil: "Durch die Reform ist sichergestellt, dass jedes Jahr mehr Geld im Gesundheitsbereich zur Verfügung steht." ****

Der Gesundheitsminister betonte, dass er stolz darauf sei, dass Österreich einen ganz anderen Weg als viele andere Länder gehe: "Wir wollen unser solidarisches Gesundheitssystem ausbauen und erweitern, haben das auch in der Krise getan." Belege dafür seien die Sanierung der Krankenkassen - eine "wichtige Säule für die sichere Versorgung der Menschen" - oder der Beschluss der Elektronischen Gesundheitsakte.

"Während es bisher viele Reibungsverluste durch die Zersplitterung des Gesundheitssystems gegeben hat, werden in Zukunft alle gemeinsam die wesentlichen Entscheidungen für die Versorgung der Patientinnen und Patienten treffen. Das macht das System effizienter und die Versorgung der Menschen besser. Erstmals ziehen alle Player im Gesundheitsbereich an einem Strang", erläutert der Minister. Erstmals sitzen Sozialversicherung, Bund und Länder gemeinsam an einem Tisch.

Des Weiteren stehe in Zukunft mehr Geld zur Verfügung, um "unser gutes Gesundheitssystem weiterzuentwickeln", sagte der Minister. "Wir haben bereits neue Leistungen eingeführt, wie die Zahnbehandlung in den Ambulatorien der Gebietskrankenkassen, das Krankengeld für Selbständige oder die Erweiterung des Kinderimpfprogrammes. "Jede und jeder Einzelne, der dieser Reform zustimmt, stellt sicher, dass unser solidarisches Gesundheitssystem weiterentwickelt und für die nächsten Generationen abgesichert werden kann." (Schluss) bj/sn

