VP-Stiftner: Grünes Doppelspiel bei Fahrradwegen in Wien

Wien (OTS) - "Wieder einmal konnte die grüne Stadträtin nicht glaubhaft erklären, warum die Stadt Wien die Aufhebung der Radwegebenützungspflicht für die Wiener Fahrradwege plant, aber gleichzeitig um teures Geld parallel hierzu Fahrradwege bauen möchte." Dies sagte der ÖVP-Verkehrssprecher LAbg. Roman Stiftner zu dahingehenden Aussagen der grünen Verkehrsstadträtin in der heutigen Fragestunde des Wiener Gemeinderates.

Es sei nicht einzusehen, dass man zuerst millionenteure Fahrradwege baut und nach deren Fertigstellung man die daneben führende Fahrbahn erst recht für den Radverkehr freigibt. "Autobusse dürfen ja auch nicht, wenn es zu der Beschleunigung des Fahrgastverkehrs dient, einfach einen Abschneider über den Gehsteig machen", vergleicht Stiftner die von der rot-grünen Stadtregierung angestrebte Verkehrslösung.

Zu erwarten ist daher auch, dass nach der Fertigstellung des Ring-Radweg-High-Ways auch hier die Benützungspflicht fällt. Nachdem es von den Grünen schon Aussagen in diese Richtung gegeben hat, ist ein solcher Schildbürgerstreich durchaus zu erwarten.

Als entlarvend bezeichnete es in diesem Zusammenhang der ÖVP-Verkehrssprecher, dass die grüne Stadträtin nur deswegen für den weiteren Ausbau der Radwege eintritt, weil damit der Autoverkehr gebremst werde. "Das ist nichts anderes als Autofahrer-Mobbing und hat mit Strategien für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit nichts zu tun", so Stiftner wörtlich. Der ÖVP-Verkehrssprecher empfiehlt daher den Grünen sich endlich von ihrer Autofahrer-Phobie zu verabschieden und zu einer sinnvollen Radverkehrspolitik in dieser Stadt zurückzukehren. "Das Geld für Fahrradwege soll in Hinkunft nicht nur in dubiose Fahrradstraßen investiert werden, sondern in die großflächige Sanierung des maroden Radverkehrsnetzes in den Bezirken", so Stiftner abschließend.

