Wr. Gemeinderat - SP-Valentin: Umweltmusterstadt Wien bringt wichtige Arbeitsplätze in die Region

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien hat es nicht notwendig sich selbst auszuzeichnen - das tun erfreulicherweise andere", so der Wiener SP-Umweltsprecher Erich Valentin am Freitag im Gemeinderat. "Wien hält den Titel als erfolgreichste Metropole der Welt laut UN-Habitat-Studie. Darauf sind wir stolz, denn das zeichnet auch die Arbeit dieser Stadt aus. Weiters nimmt Wien bereits zum vierten Mal den ersten Platz in Sachen Lebensqualität in der Mercer-Studie ein. Das bedeutet: Für Manager - also die Menschen, die die ganze Welt kennen, ist Wien der lebenswerteste Platz."

Valentin: "Nummer drei der Spitzenplatzierungen: Wien ist Nummer 1 unter den Smart Cities, danach kommen Metropolen wie Toronto und Paris. Hier wird Wien nach den Kriterien innvoative Stadt, regionale Green-City und digital Governance ausgezeichnet - ein klares Zeichen wo Wien steht." Wien sei eine Stadt, in der Strom aus Trinkwasser und durch das Bremsen der U-Bahn-Züge gewonnen werde. Sogar der Salzgehalt der Sole von Streufahrzeugen im Winter werde nach der Außentemperatur reguliert, so Valentin: "Wenn andere kritisieren, dass mehr als 80 Prozent der Umwelttechnologie in den Export gehen, dann sind wir stolz darauf, denn das schafft eine Umweltmusterstadt und bringt gleichzeitig wichtige Arbeitsplätze in die Region."

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at