Rasinger: Gesundheitsreform ist große Chance, wenn alle Beteiligten Herz und Erfahrung einbringen

Spitäler entlasten, niedergelassenen Bereich ausbauen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Natürlich ist die Gesundheitsreform ein Kompromiss, aber sie bietet auch eine große Chance, wenn alle Beteiligten - Bund und Länder - Erfahrung und Herz einbringen. Das sagte ÖVP-Gesundheitssprecher Abg. Dr. Erwin Rasinger heute, Freitag, anlässlich der Debatte über die 15a-Vereinbarung zur Zielsteuerung Gesundheit im Nationalrat. Gesundheitsreform sei "kein Meteorit, der plötzlich auf die Erde fällt", aber trotzdem ein "schwieriges Unterfangen, weil vieles in der Planung nicht berücksichtigt werden kann. Wir wissen, dass wir alle einmal sterben, aber nicht wann, wo und wie." Jede gesundheitspolitische Maßnahme benötige aber eine Vorlaufzeit von fünf bis zehn Jahren.

"Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Das gilt es festzuhalten und weiter zu entwickeln. Wir wollen das hohe Niveau weiter gewährleisten, das ist weltweit eine große Herausforderung." Rasinger verwies auch auf die etwa 400.000 Beschäftigten im Gesundheitsbereich, die klare Rahmenbedingungen brauchen. Es gelte, auch Kosten zu dämpfen. "Zehn bis elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden in der westlichen Welt für das Gesundheitswesen aufgewendet." Dieser Betrag kann nicht beliebig gesteigert werden.

Ziel der Reform müsse eine gute Versorgung in der Stadt und am Land sein. "Wenn man in Linz beispielsweise zwölf Wochen auf einen Psychiater warten muss, so ist das einfach zu lang." Als Hausarzt sei es ihm, Rasinger, auch in Wien fast unmöglich, eine Kernspintomographie - also ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung des menschlichen Körpers - unter vier Wochen Wartezeit zu bekommen.

Ziel der Reform müsse es zudem sein, zum Beispiel die Zahl der Diabetesschäden, Herzinfarkte und Krebstoten um 20 Prozent zu senken. Und auch die entsetzlich hohe Zahl der Selbstmorde - mehr als doppelt so viel wie Verkehrstote - müsse dringend reduziert werden. Auch die Prävention sei zu verbessern. "Einsparziele sind dann möglich, wenn man den Spitalssektor reduziert und den niedergelassenen Sektor ausbaut, insbesondere die Anlaufstelle Hausarzt", meint Rasinger.

Es nütze nichts, bei der Herzinfarkt- und Schlaganfallversorgung Weltspitze zu sein, wenn es in anderen Bereichen eklatante Lücken gebe, wies Rasinger beispielsweise auf die fehlende Finanzierung bei den Kinderhospizen und die fehlenden Kinderpsychiater auf Kassenkosten hin. Auch bereite die "Völkerwanderung an Ärzten von Österreich ins Ausland" große Sorgen. Österreich weise eine hohe Burn out-Rate bei Ärzten auf und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei vielfach nicht gegeben. Schon jetzt arbeiten 2.800 österreichische Ärzte in Deutschland, Tendenz stark steigend.

Abschließend zitierte Rasinger den deutschen Ex-Gesundheitsminister Horst Seehofer, der einmal sagte: "Am Tag nach der Reform ist der Tag vor der Reform". "Diese Reform ist eine gute Chance", gab Rasinger der Hoffnung Ausdruck, "dass wir noch viele Tage brauchen, bis wir die nächste Reform beschließen müssen."

